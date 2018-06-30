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Лето в позитиве!

01.07.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Лето в позитиве!

Каждый вторник красочный агитбус дарит детям агрогородков района море радости и хорошее настроение. 

 

Такой транспорт уже успел побывать в агрогородках Хоневичи и Корнади. Следующей его станцией стала Новодворская СШ. С интересными заданиями и игровыми программами заинтересованные структуры приезжают к ребятам, чтобы разнообразить их досуг.


Педагоги центра творчества детей и молодежи г. Свислочи провели мастер-класс по изготовлению птицы счастья и подготовили игровую программу «Веселые краски лета». Школьники с удовольствием мастерили прекрасных птичек и участвовали в спортивных эстафетах.


Заведующий Свислочской детской библиотекой Тамара Янцевич пригласила детей принять участие в краеведческой игре-путешествии «У Свіслацкі край вандраваць прыязджай, легенды паселішчаў ты прачытай». Внимательно ребята слушали легенды происхождения Свислочи, беседовали о Новодворском крае, вспоминали известных выходцев Свислоччины.


Соревнования «Тропа удачи» были организованы Свислочским центром туризма и краеведения. Педагоги центра познакомили старшеклассников с видами туризма, туристическим снаряжением, рассказали о своей работе. Младшие школьники познакомились с разновидностями палаток, а также смогли их установить.


Ребята школьного лагеря «Лесовик» были очень рады такой встрече. Дети с удовольствием поделились своими впечатлениями и рассказали о жизни в лагере.


Тридцати лесовичкам некогда скучать. Каждый день насыщен новыми мероприятиями и интересными заданиями – это и походы, акции, экскурсии, встречи с различными людьми, игры, конкурсные программы, дискотеки, видеоуроки, презентации…


Вероника Гончаревич, 13 лет:

Лето в позитиве!

 
Больше всего мне в лагере нравится участвовать в спортивных эстафетах, ходить в походы и на экскурсии. Люблю общаться с друзьями и вместе с ними веселиться.

 

Елена Кукла, 13 лет:

Лето в позитиве!

 


Очень рада, что лагерь посещают мои друзья. Вместе мы на любых мероприятиях. Запомнилась встреча с ребятами из Порозовской СШ, которые приезжали к нам в гости, а еще поездка на погранзаставу. С нетерпением жду посещения бывшей усадьбы графа Тышкевича в Жарковщине и музейной комнаты Порозовской библиотеки.

 

Каролина Лобач, 12 лет:

Лето в позитиве!

 


– Много радости и веселья доставила мне игра «Зарничка», очень понравилось искать клад. На сегодняшней встрече я узнала много интересных фактов об истории Свислочи, родной местности, научилась устанавливать туристическую палатку, а также мастерить чудесных птичек.
Во время проведения мероприятий к лесовичкам присоединились ребята из «Трудовой молодежи», которые вернулись в лагерь после трудодня. Сейчас старшеклассники занимаются уборкой территории зерносклада в УСП «Новый Двор – Агро». В лагере школьники не только работают, но и полезно проводят досуг.


В рамках республиканской акции МЧС «Каникулы без дыма и огня» спасатели также посетили ребят и напомнили им правила безопасности в период летних каникул, научили пользоваться мобильным приложением «МЧС Беларуси: Помощь рядом», показали серию мультфильмов «Волшебная книга» и устроили незабываемую водную феерию.


Весело и на позитиве пролетела встреча с новодворской детворой.

 

Виктория Савко, 16 лет:

Лето в позитиве!

 
– В трудовом лагере я уже не первый раз. В первой половине дня мы обычно работаем, а во второй – отдыхаем. Запоминающимися стали поездка на погранзаставу, поход на Новодворское озеро. С нетерпением жду новых приключений.


Марина Демьянчик, 16 лет:

Лето в позитиве!

 

– Каждый понедельник мы посещаем объединение по интересам «Шашки и шахматы». Это интересно и полезно. Еще проводится много спортивных соревнований, практических занятий, показов видеофильмов. В лагере время проходит незаметно.


Анастасия и Ксения Басак, 15 лет:

Лето в позитиве!

 
– Рады, что на каникулах есть возможность провести время со своими друзьями, рационально организовать досуг, а еще заработать деньги. Много нового сегодня узнали о туризме, думаем эти знания обязательно нам пригодятся в будущем.

 

Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.

 

 
 
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Каждый вторник красочный агитбус дарит детям агрогородков района море радости и хорошее настроение. 
 
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