«Угон» в Калинковичах, которого не было

В городе был введен план «Перехват», тут же вооруженные наряды перекрыли все выезды из города.

Тем временем на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Потерпевший указал место, где стоял автомобиль, рассказал, что привез на прием к врачу жену, провел ее до поликлиники, а когда спустя некоторое время вернулся, то не нашел своего транспортного средства.

Когда сотрудники милиции стали записывать особые приметы автомобиля, потерпевший указал на точно такой же «Фольксваген Транспортер» белого цвета, который был припаркован в том же ряду, только через несколько автомобилей от места парковки угнанного. Уже в тот момент сотрудники милиции предположили: «А не произошла ли путаница?». И хотя эта мысль вызывала большие сомнения, они решили все-таки проверить похожее авто.

Владельца установили быстро, но на телефонный звонок тот не отвечал. В этот момент рядом остановился точно такой же «Фольксваген Транспортер», из него вышел мужчина и, указывая на авто, уверенно заявил: «Вот же мой автомобиль!».

К нему и мужчине за рулем у сотрудников милиции появились вопросы. И тут выяснилось следующее. Мужчина из Липово привез жену в поликлинику. Припарковал его на улице Князева. Вскоре за ним припарковался другой автомобиль. А спустя некоторое время за ним остановился еще один автомобиль, который, как брат-близнец, был похож на припаркованный впереди такой же белый «Фольксваген Транспортер». За рулем находился горожанин, который на время арендовал автомобиль у знакомого. Он быстро справился с делами в поликлинике, вернулся обратно, открыл дверцу, сел за руль, завел авто и уехал. Он должен был вернуть машину ее настоящему владельцу. Но когда тот увидел автомобиль, тут же спросил: «А где моя машина?». И в ответ услышал: «А это разве не твоя?».

Вдвоем они быстро отправились на улицу Князева, где и встретились со следственно-оперативной группой.

Как прокомментировал начальник криминальной милиции Вячеслав Карасёв, случай этот действительно невероятный. Оба автомобиля на самом деле были похожи, как близнецы. Мало того, что они одной марки, одного цвета, с похожими титановыми дисками, так еще и открывались любым ключом и заводились аналогично – кнопкой на приборной панели.

«Эта казусная история должна стать поучительным примером – как для владельцев этих автомобилей, так и для других автолюбителей, – заметил Вячеслав Карасёв. – Гражданам нужно более внимательно и бережно относиться к своему имуществу. Если бы на одном из этих автомобилей была установлена сигнализация, то всё выяснилось бы на месте и не имело такого нелепого продолжения».