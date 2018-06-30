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Российские футболисты обратились к болельщикам перед игрой с испанцами

01.07.2018 10:56 — Разное | ОНТ  
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Стадия плей-офф продолжается на Чемпионате мира по футболу. 1 июля – важный день для хозяев турнира. На стадионе «Лужники» в Москве россияне встретятся со сборной Испании.

Перед игрой футболисты обратились к болельщикам. Видео-послание разместили в Instagram-аккаунте сборной России.

Роман Зобнин, футболист сборной России: «Знаю, что вы все придёте на стадион, все будете смотреть у телевизоров. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, а мы будем радовать вас».

Ранее главный тренер российской команды заявил, что понимает футбол, в который играет сборная Испании. Против него тяжело находить варианты, но «Мы постараемся», – отметил Станислав Черчесов. Начало матча – в 17:00.

 
 
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​Стадия плей-офф продолжается на Чемпионате мира по футболу. 1 июля – важный день для хозяев турнира. На стадионе «Лужники» в Москве россияне встретятся со сборной...
 
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