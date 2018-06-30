Российские футболисты обратились к болельщикам перед игрой с испанцами

Стадия плей-офф продолжается на Чемпионате мира по футболу. 1 июля – важный день для хозяев турнира. На стадионе «Лужники» в Москве россияне встретятся со сборной Испании.

Перед игрой футболисты обратились к болельщикам. Видео-послание разместили в Instagram-аккаунте сборной России.

Роман Зобнин, футболист сборной России: «Знаю, что вы все придёте на стадион, все будете смотреть у телевизоров. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, а мы будем радовать вас».

Ранее главный тренер российской команды заявил, что понимает футбол, в который играет сборная Испании. Против него тяжело находить варианты, но «Мы постараемся», – отметил Станислав Черчесов. Начало матча – в 17:00.