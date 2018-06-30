Смычек умеет удивлять

Лето в разгаре, и многие жители Будакошелевщины активно занимаются наведением порядка на своих приусадебных участках и благоустройством своих подворий, воплощая в жизнь самые креативные идеи и замыслы. На этой неделе за очередной порцией прекрасного мы отправились в один из самых отдаленных уголков нашего района – деревню Смычек Чеботовичского сельсовета.

Центральная улица населенного пункта, Советская, в принципе радует ухоженными аккуратными домовладениями. Но два из них сразу бросаются в глаза своим ярким красочным оформлением.

Наталья Патапенко до недавнего времени была жительницей Гомеля. В Смычке, где около 10 лет назад приобрели дом под дачу, по ее словам, появлялась «набегами», но, несмотря на это, вместе с супругом и детьми успевала поддерживать на участке чистоту и порядок и обустраивать жилище.





– Как только мы подъехали к этому дому, я поразилась: он выглядел один в один как мой родной дом в Могилевской области, где я родилась и выросла. Даже обстановка внутри жилища была такая же. Плюс знакомый и обожаемый с детства Днепр, только другой его берег. И меня уже не интересовала ни цена, ни состояние, я сразу сказала: берем, –признается Наталья Николаевна.







И с тех пор, как говорится, понеслось! Начали с того, что вывезли огромную свалку мусора, скопившегося за сараем на их придомовой территории, – получилось, как вспоминает хозяйка, аж 2 машины мусора. Затем занялись приведением в порядок самого дома, облагораживанием огорода, разведением цветов, одним словом, всем тем, благодаря чему наши подворья становятся краше и привлекательнее.

Не так давно участок семьи Патапенко заиграл новыми красками: перед домом появился палисадник с необычным ограждением из автомобильных покрышек.

– Знаете, не было ни времени, ни средств, чтобы установить модные нынче ограждения из металлопрофиля или, например, бетона. И я подумала: а почему бы не привнести в образ жилища свою изюминку? Подключила к этому всю семью: зять достал покрышки, установил их, а мы с дочерью и внуками разрисовали. Получилось довольно неплохо, по-моему, – рассказывает Наталья Николаевна.

Нельзя не отметить и ухоженные двор и огород, где рачительная хозяйка любит проводить свободное время, помощь ей оказывают дети и внуки, которые обожают отдыхать летом на лоне природы, на живописном берегу Днепра. Кстати, что еще бросается в глаза, так это обилие различных игрушек, украшающих клумбы и стены построек.

– Все для любимых внуков, – с улыбкой говорит хозяйка.

Кстати, буквально этой весной женщина окончательно обосновалась в Смычке на постоянное место жительство, продолжает активно заниматься наведением порядка и благоустройством, подавая пример окружающим:

– Я частенько выхожу на улицу и демонстративно убираю прилегающую территорию перед соседскими ребятишками, повесила пакет для мусора, – отмечает Наталья Патапенко. – Надеюсь, своим примером хотя бы немного вношу лепту в воспитание подрастающего поколения.

Здесь же, по Советской улице, буквально через несколько десятков метров, радует взор домовладение Ивана и Натальи Давыденко. И хотя показать и похвастаться действительно есть чем, встретивший меня хозяин дома скромно улыбается:

– Честно говоря, для нашей семьи это в порядке вещей – стремиться к тому, чтобы жить в красоте, порядке и уюте. Мы сами с детства приучены к порядку, с малых лет приучаем к этому и своих детей.





Несмотря на загруженность на работе, Иван Андреевич успевает и за домом присматривать, и участок содержать в образцовом порядке. Незаменимой помощницей в этом деле является его жена Наталья. Так, буквально за несколько лет благодаря стараниям супругов их подворье превратилось в настоящую «конфетку», которая восхищает жителей и гостей Смычка, приезжающих отдыхать на Днепр, путь к которому пролегает вдоль дома семьи Давыденко.

Ну а мы в очередной раз убедились в том, что к порядку и уюту тяготеют не только жители райцентра и близлежащих населенных пунктов. Даже в самых удаленных уголках нашего района есть рачительные хозяева, на которых смело можно равняться.







Марина КРАСНИК.

Фото автора.