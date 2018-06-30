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Новый самолет Embraer-195 пополнил флот «Белавиа»

01.07.2018 10:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Новый самолет Embraer-195 пополнил флот «Белавиа»
pixabay.com

Воздушное судно прибыло в рамках договора, подписанного ОАО «Авиакомпания «Белавиа» и бразильской авиастроительной компанией «Эмбраэр» на 52-м Международном авиасалоне Ле-Бурже 20 июня 2017 года, сообщили в авиакомпании. В соответствии с соглашением в апреле в Минск прилетел Embraer-175, в мае - Embraer-195. 

Новый самолет Embraer-195 пополнил флот «Белавиа» Авиакомпания «Белавиа» начинает выполнять рейсы в Казань и Ростов-на-Дону

Новый самолет рассчитан на перевозку 107 пассажиров: предусмотрено 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 - в эконом-классе.

Самолеты были приобретены в собственность за счет средств кредитования Банка развития Республики Беларусь и Бразильского банка развития (BNDES).

В 2014-2018 годах «Белавиа» пополнила свой парк воздушных судов тремя самолетами Boeing 737-800 и пятью Embraer-175/195.

 
Теги: Минск
 
 
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29 июня 2018 года в Национальном аэропорту Минск приземлился самолет Embraer-195 с завода-изготовителя в новой ливрее «Белавиа».
 
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