Новый самолет Embraer-195 пополнил флот «Белавиа»

Воздушное судно прибыло в рамках договора, подписанного ОАО «Авиакомпания «Белавиа» и бразильской авиастроительной компанией «Эмбраэр» на 52-м Международном авиасалоне Ле-Бурже 20 июня 2017 года, сообщили в авиакомпании. В соответствии с соглашением в апреле в Минск прилетел Embraer-175, в мае - Embraer-195.

Новый самолет рассчитан на перевозку 107 пассажиров: предусмотрено 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 - в эконом-классе.

Самолеты были приобретены в собственность за счет средств кредитования Банка развития Республики Беларусь и Бразильского банка развития (BNDES).

В 2014-2018 годах «Белавиа» пополнила свой парк воздушных судов тремя самолетами Boeing 737-800 и пятью Embraer-175/195.