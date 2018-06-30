Александра Саснович начнет турнир встречей с главным фаворитом у букмекеров Петрой Квитовой. Виктория Азаренко во втором раунде может сыграть с Каролиной Плишковой, а Арина Соболенко — с лучшей в этой паре уже в третьем круге. SPORT.TUT.BY представляет расклады в женской части соревнований на «Уимблдоне» (призовой фонд — 21,96 млн долларов), которые стартуют 2 июля. Здесь в одиночном и парном разрядах Беларусь представят по четыре игрока.



Арина Соболенко в матче против польки Агнешки Радваньской на турнире в Истборне. Фото: Reuters

Белоруски на «Уимблдоне-2018» и фавориты

Четыре белоруски примут участие в основной сетке одиночного разряда на третьем в сезоне турнире серии «Большого шлема» в Уимблдоне. Это Арина Соболенко (32 WTA), Александра Саснович (50 WTA), Вера Лапко (82 WTA) и Виктория Азаренко (87 WTA).

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко благодаря крайне успешному выступлению на последнем травяном турнире перед «Уимблдоном», который состоялся в Истбурне, в онлайн-рейтинге поднялась на 13 строк и с понедельника, 2 июля, официально будет 32-й в мире. Это пока наивысшая позиция в табели о рангах для 20-летней Соболенко.

Тем временем 19-летняя Лапко впервые прошла в основу на турнирах серии «Большого шлема» по рейтингу. Это стало возможно после набора очков в грунтовой части сезона: Вера добыла 390 баллов. Экс-первую ракетку мира среди юниоров официальный сайт WTA представил наряду с еще пятью дебютантками «Уимблдона». В статье вспомнили про игру Веры в полуфинале юниорского «Уимблдона» в 2015 году и ее викторию над теннисисткой из топ-30 в нынешнем сезоне.

Букмекеры из William Hill невысоко оценивают шансы на победу на Уимблдоне-2018 белорусок Арины Соболенко и Виктории Азаренко. Первой присвоен коэффициент 41, второй — 51. В числе главных фаворитов в гонке за трофеем — чешка Петра Квитова (коэффициент 5,5), американка Серена Уильямс (коэффициент 7) и испанка Гарбинье Мугуруса (коэффициент 9).

Мугуруса является действующим чемпионом турнира. В прошлом году в решающем матче она одолела Винус Уильямс, причем вторую партию завершила с сухим счетом. Квитова побеждала на Уимблдоне в 2011 и 2014 годах. Своей игрой в этом году и титулами, коих уже пять, Петра показывает, что сумела оправиться после травмы руки. Правда, накануне ее беспокоило колено. Из-за болей в подколенном сухожилии она снялась в третьем круге турнира в Исбурне, чтобы успеть восстановиться ко 2 июля.

Наконец Серене Уильямс (183 WTA), 7-кратной победительнице Уимблдона, организаторы соревнований присвоили 25-й номер при посеве, приняв ее отсутствие в туре после родов за уважительную причину. Это значит, что до третьего круга Серена гарантировано не встретится с сеяными теннисистками. А к этому времени младшая из сестер Уильямс может и разыграться.

Саснович жребий свел с Квитовой

Конечно, провести матч против одного из лидеров сезона и проверить свои силы на его фоне — огромная удача для любой теннисистки из топ-100. Но сделать это в первом раунде — нет, это повод сетовать на невезение. В прошлом году Александра Саснович на старте Уимблдона проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко, а на этот раз ее ждет встреча с Петрой Квитовой.

До Уимблдона Александра Саснович провела всего два матча на траве. Оба завершись поражениями для белоруски. И если в первом случае Саснович соперничала с игроком из топ-20 американкой Коко Вандевеге, то во втором — с теннисисткой из второй сотни немкой Антонией Лоттнер. Второй сет в поединке с Антонией Саша проиграла со счетом 0:6.



Александра Саснович в матче Кубка Федерации Беларусь — Словакия. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

До того как пожаловаться на колено в Истбурне, Петра Квитова (8 WTA) выиграла все свои матчи в травяной части сезона и вместе с тем взяла титул на турнире в Бирмингеме. Там она, в частности, оказалась сильнее британки Йоханны Конты (22 WTA) и немки Юлии Гёргес (13 WTA).

Шансы Саснович в игре против Квитовой крайне малы, но мы помним про то, что в Индиан-Уэллсе Саша выиграла сет в поединке с датчанкой Каролин Возняцки (2 WTA).

Азаренко может сыграть с Плишковой во втором раунде

В марте 2018 года впервые после 8-месячной паузы Виктория Азаренко сыграла на турнирах WTA, и с тех пор дважды пересекалась с чешкой Каролиной Плишковой. Обыграла Каролину на харде, а затем уступила ей на грунте. Теперь девушек ждет встреча на траве, если, разумеется, в первом раунде «Уимблдона» не случится сюрпризов.

На старте турнира Вика поборется с россиянкой Екатериной Александровой (104 WTA). В этом сезоне Александрова побеждала на траве лишь на турнире ITF в Илкли, что не производит сильного впечатления. На стороне Азаренко — опыт. Она играла в полуфинале Уимблдона в 2011 и 2012 годах, а в прошлом сезоне, вернувшись на корт спустя полгода после родов, дошла до четвертого раунда, где уступила румынке Симоне Халеп.



Виктория Азаренко на прошлогоднем розыгрыше Уимблдонского турнира. Фото: Reuters

В грунтовой части сезона в этом году Азаренко не блистала — 1 победа в 4 матчах. На травяном турнире на Мальорке Вика выбыла во втором раунде, после чего провела несколько выставочных матчей. Как бы там ни было, ей должно хватить сил, чтобы собраться на один матч и затем выйти на Плишкову, которая не должна испытать трудностей в матче с обладательницей wild card британкой Хэрриет Дарт.

Соболенко в случае выхода в третий круг может встретиться с победительницей пары Азаренко — Плишкова

Под руководством нового наставника 35-летнего россиянина Дмитрия Турсунова (20 ATP — лучший рейтинг в карьере игрока) Арина Соболенко добилась очередного прорыва на турнире в Истбурне. Она выбила из розыгрыша соревнований трех теннисисток из топ-20: немку Юлию Гёргес (13 WTA), бельгийку Элизу Мертенс (15 WTA) и чешку Каролину Плишкову (7 WTA). В полуфинале Арина была сильнее польки Агнешки Радваньской (31 WTA), а в финале против Каролин Возняцки (2 WTA) имела два сетбола и преимущество на тай-брейке во втором сете. Увы, титул Соболенко не взяла, зато на 13 пунктов продвинулась в мировом рейтинге.



Фото: Reuters

Еще зимой Турсунов трудился в команде россиянки Елены Весниной. В интервью сайту WTA Елена признавалась, что у Дмитрия «нет такого тренерского опыта, но я уже вижу в нем потенциально очень сильного тренера».

— В жизни он очень веселый, но тренировки — это непростая работа, — рассказала Веснина. — Но я и на тренировках люблю посмеяться, чтобы на секунду отвлечься, а потом продолжить дальше. Если работать как проклятой без возможности чуть расслабиться на протяжении 20 лет, то я не знаю, как можно не надорваться. Чувство юмора, самоирония помогают сохранить рассудок, и у Дмитрия с этим полный порядок.

В беседах Турсунова с Соболенко во время матчей в Истбурне звучали такие реплики: «если проигрываешь, то проигрывай по-человечески» (поединок против Плишковой), «когда с ее стороны прилетают «какашки» (поединок против Радваньской). И коль в случае с Плишковой Арина отыгралась в решающей партии со счета 1:4 и победила, значит, методы тренера работают.

На «Уимблдоне» Соболенко предстоит сперва сыграть с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (28 WTA). Бузэрнеску — вовсе не подарок. В Бирмингеме она обыграла украинку Элину Свитолину (5 WTA), а затем в полуфинале уступила будущей победительнице турнира Петре Квитовой. В Истбурне румынка одолела голландку Кики Бертенс (20 WTA) и проиграла латвийке Елене Остапенко (12 WTA). Там же в парном разряде вместе с соотечественницей Ириной-Камелией Бегу Михаэла дошла до финала.

Любопытно, что в случае выхода во второй раунд, вероятнее всего, Соболенко сыграет как раз с Бегу (33 WTA), которую в первом раунде ждет встреча с еще одной обладательницей wild card британкой Кэйти Суон. В третьем раунде соперником Арины может стать Вика Азаренко и Каролина Плишкова.

Лапко пройдет боевое крещение на «Уимблдоне» в матче с середняком

Вере Лапко достался сопоставимый по силе соперник — американка Кристина Макхейл (90 WTA). В Уимблдоне Макхейл впервые сыграет на траве в этом сезоне. Лапко в этом смысле может противопоставить сопернице практику, которую она получила в Ноттингеме и Бирмингеме. И там, и там Вера провела по два матча.

В пользу 26-летней Макхейл говорит тот факт, что ранее она четыре раза проходила во второй раунд «Уимблдона» и один раз — в третий. Лапко же является дебютанткой турнира. В случае выхода во второй раунд Вере предстоит сыграть с победительницей пары Юлия Гёргес (13 WTA) / Моника Пуиг (72 WTA). Тут уже прогнозы не радужные. С другой стороны, на этой неделе Соболенко обыграла Гёргес.



Вера Лапко во время матча Кубка Федерации Беларусь — Германия. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В парном разряде Беларусь также представит квартет теннисисток

Белоруски продолжают следовать пожеланию капитана женской сборной Беларуси по теннису Татьяны Пучек получать опыт в парном разряде на турнирах серии «Большого шлема». На «Уимблдоне» только Виктория Азаренко решила сконцентрироваться на выступлении в одиночке. Ранее на «Ролан Гаррос» она заявлялась для игры в паре с Ариной Соболенко, но в итоге девушки не приняли участия в этой части соревнований.

На этот раз Арина Соболенко (96 WTA — в паре) образовала дуэт с россиянкой Вероникой Кудерметовой (64 WTA — в паре). В этом году они играли вместе в Хобарте, на открытом чемпионате Австралии, в Хертогенбосе и на Мальорке — добыли 3 победы и потерпели 4 поражения. В первом раунде на «Уимблдоне» Соболенко и Кудерметовой будет противостоять американо-австралийсская пара Даниэль Коллинз (нет рейтинга) / Джессика Мур (75 WTA — в паре).

Вера Лапко (87 WTA — в паре) попробует в сотрудничестве с австралийкой российского происхождения Дарьей Гавриловой (65 WTA — в паре) сломить сопротивление сильной румынской пары Ирина-Камелия Бегу (34 WTA — в паре) / Михаэла Бузэрнеску (38 WTA — в паре). Еще раз напомним, что в Истбурне румынки дошли до финала.

Александра Саснович (281 WTA — в паре), как и на «Ролан Гаррос», вновь сыграет с китаянкой Дуань Инъин (86 WTA — в паре). В Париже девушки преодолели два раунда. На «Уимблдоне» они начнут свой путь с поединка против румыно-американской пары Ана Богдан (558 WTA — в паре) / Кейтлин Кристиан (69 WTA — в паре).

Союз Лидии Морозовой, единственной парницы среди белорусок (50 WTA — в паре), и голландки Лесли Керхов (58 WTA — в паре) все еще в силе. В травяной части сезона девушки сыграли в двух полуфиналах — в Хертогенбосе и на Мальорке.

Если белоруски будут побеждать, то Лапко со своей партнершей встретится с Саснович и Инъин во втором раунде «Уимблдона», а победителя этого противостояния будет ждать матч с Морозовой и Керхов. Вера, Саша и Лидия находятся во второй половине турнирной сетки, Арина — в первой.

Говоря о расписании, отметим, что пока известно, что Вика Азаренко, Арина Соболенко и Вера Лапко проведут матчи первого раунда в одиночном разряде 2 июля, а Александра Саснович сыграет на следующий день.