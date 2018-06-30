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Торжественный мотопарад «Победа» пройдёт 1 июля
Празднование Дня Независимости по традиции стартует за несколько дней до 3 июля.
Колонна с государственным флагом отправиться с базы отдыха «Олимпиец» в Родошковичи, где байкеры возложат цветы к мемориалу экипажу Николая Гастелло. Всего в праздничной афише ко Дню Независимости свыше ста событий.
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Празднование Дня Независимости по традиции стартует за несколько дней до 3 июля.
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