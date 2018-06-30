​Торжественный мотопарад «Победа» пройдёт 1 июля

Празднование Дня Независимости по традиции стартует за несколько дней до 3 июля.

Колонна с государственным флагом отправиться с базы отдыха «Олимпиец» в Родошковичи, где байкеры возложат цветы к мемориалу экипажу Николая Гастелло. Всего в праздничной афише ко Дню Независимости свыше ста событий.