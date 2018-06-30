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«Александрия собирает друзей»: до праздника – меньше недели
Праздник Купалье традиционно пройдёт на берегу Днепра, и в этом году он примет гостей из семи стран.
А телеканал ОНТ готовит музыкально-театрализованное представление «Малая родина» – это главная тема нынешнего года. 1 июля– генеральная репетиция шоу. В постановке заняты известные артисты и талантливая молодёжь.
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Праздник Купалье традиционно пройдёт на берегу Днепра, и в этом году он примет гостей из семи стран.
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