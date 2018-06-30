|
В Волковыске сгорел гараж. Находившиеся в нем машины повреждены огнем
01.07.2018 — Разное | Новости Волковыска
1 июля около 4 часов утра в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в деревянном гараже и блочной хозяйственной постройке секционного типа на придомовой территории трехквартирного жилого дома в Волковыске по ул. Багратиона.
В результате пожара гараж уничтожен, повреждены перекрытие, обрешетка кровли хозпостройки, лакокрасочное покрытие, салон легкового автомобиля KIA Carnival, 2003 года выпуска, элементы оптики легкового автомобиля Renault Megane, 1997 года выпуска.
Причина пожара устанавливается, рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем, поджога, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 июля около 4 часов утра в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в деревянном гараже и блочной хозяйственной постройке секционного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)