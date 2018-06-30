В Волковыске сгорел гараж. Находившиеся в нем машины повреждены огнем





1 июля около 4 часов утра в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в деревянном гараже и блочной хозяйственной постройке секционного типа на придомовой территории трехквартирного жилого дома в Волковыске по ул. Багратиона.

В результате пожара гараж уничтожен, повреждены перекрытие, обрешетка кровли хозпостройки, лакокрасочное покрытие, салон легкового автомобиля KIA Carnival, 2003 года выпуска, элементы оптики легкового автомобиля Renault Megane, 1997 года выпуска.