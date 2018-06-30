​Мальчик утонул в Воложинском районе

29 июня в агрогородке Городьки произошла трагедия.

Звонок в службу спасения поступил в 16:31, очевидец рассказал спасателям об утонувшем в озере ребёнке, сообщает Минское областное управление МЧС.

К месту вызова прибыли спасатели и не обнаружили мальчика на поверхности акватории водоёма. На береговой линии сотрудники МЧС нашли одежду и велосипед.

Позже водолазы ОСВОДа на расстоянии семи метров от берега извлекли тело мальчика 2004 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.