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​Мальчик утонул в Воложинском районе

01.07.2018 11:33 — Разное | ОНТ  
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29 июня в агрогородке Городьки произошла трагедия.

Звонок в службу спасения поступил в 16:31, очевидец рассказал спасателям об утонувшем в озере ребёнке, сообщает Минское областное управление МЧС.

К месту вызова прибыли спасатели и не обнаружили мальчика на поверхности акватории водоёма. На береговой линии сотрудники МЧС нашли одежду и велосипед.

Позже водолазы ОСВОДа на расстоянии семи метров от берега извлекли тело мальчика 2004 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
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29 июня в агрогородке Городьки произошла трагедия
 
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