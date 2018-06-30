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Мальчик утонул в Воложинском районе
29 июня в агрогородке Городьки произошла трагедия.
Звонок в службу спасения поступил в 16:31, очевидец рассказал спасателям об утонувшем в озере ребёнке, сообщает Минское областное управление МЧС.
К месту вызова прибыли спасатели и не обнаружили мальчика на поверхности акватории водоёма. На береговой линии сотрудники МЧС нашли одежду и велосипед.
Позже водолазы ОСВОДа на расстоянии семи метров от берега извлекли тело мальчика 2004 года рождения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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29 июня в агрогородке Городьки произошла трагедия
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