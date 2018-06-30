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Сборная Франция отправила Аргентину домой с 1/8 финала

01.07.2018 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Сборная Франция отправила Аргентину домой с 1/8 финала

Матчем в Казани между сборными Франции и Аргентины стартовал розыгрыш плей-офф футбольного чемпионата мира в России. Подопечные Дидье Дешама в драматичном и богатом на голы матче обыграли аргентинцев и стали первыми четвертьфиналистами мундиаля.

Как пишет tut.by, 31-летний Лионель Месси, собравший гору различных трофеев, в очередной раз остался без титула чемпиона мира. И осталось очень мало шансов, что ему удастся восполнить этот пробел в выдающейся карьере через четыре года, когда капитану сборной Аргентины будет уже 35.
Начало матча не сулило аргентинцам ничего хорошего. Быстроногий 19-летний форвард французов то и дело прорывался по центру к штрафной площади соперника и завершал эти рейды падениями.

Во второй раз судья назначил уже пенальти. И на этот раз Гризманн был точен — 1:0.

А Мбаппе не уставал бороздить рыхлую аргентинскую оборону. Еще один его забег привел к стандарту с самой линии штрафной площади. Но Поль Погба послал мяч выше ворот.

Трепать аргентинскую защиту продолжил Антуан Гризманн. На 26-й минуте он продавил Маркоса Рохо и ворвался в штрафную площадь, устоял на ногах и сделал опасный прострел, но голкипер Армани прервал этот пас в эффектном прыжке.

Ближе к концу первого тайма французы откатились назад, выстроив плотную оборону. Аргентинцы обреченно бились в эту стену, а соперники жалили неприятными контратаками.

И все же в конце первого тайма Аргентина сравняла счет, пусть такое развитие событий и выглядело нелогичным. Не найдя способов прорваться ближе к воротам соперника, Анхель Ди Мария решил задействовать дальнюю артиллерию и дальним выстрелом поразил ворта Уго Льориса — 1:1!
Первая половина второго тайма оказалась богатой на голы и сюжетные повороты. На 20-минутном отрезке были забиты четыре мяча!

Сначала торжествовали поклонники Аргентины, которая перевернула ход встречи уже через 3 минуты после перерыва. Это защитник Габриэль Меркадо, пришедший в чужую штрафную помочь атакующим игрокам при розыгрыше «стандарта», удачно подвернулся под удар Месси — 2:1.

А затем колесо фортуны развернулось в обратную сторону. В течение 11 минут французы трижды вынудили капитулировать аргентинского вратаря с модной фамилией Армани. Защитник Бенжамен Павар неотразимо пробил издали (2:2), а затем Килиан Мбаппе еще раз доказал, что умеет не только быстро бегать и эффектно падать, но и точно бить по воротам. Оформив дубль в течение четырех минут, форвард ПСЖ довел перевес сборной Франции до двух голов (4:2) и вверг в уныние аргентинскую торсиду.

Южноамериканцы очнулись от нокдауна ближе к концу второго тайма, когда несколько угроз генерировал почти незаметный до этого Лионель Месси. Не сумев забить, он исполнил второй в матче голевой пас. На сей раз найдя у французских ворот голову Серхио Агуэро, и бывший зять Марадоны подарил аргентинцам надежду на спасение.

Несмотря на то, что времени было очень мало, кое-какие возможности отыграться у южноамериканцев все же были. Но толково распорядиться ими они не смогли.
Франция шагает в четвертьфинал, где ее соперником будет победитель пары Уругвай — Португалия. 

 
 
 
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Матчем в Казани между сборными Франции и Аргентины стартовал розыгрыш плей-офф футбольного чемпионата мира в России. Подопечные Дидье Дешама в драматичном и...
 
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