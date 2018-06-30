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"Будут дополнительные отборы". Как прошел кастинг "Мисс Минск"

01.07.2018 11:24 — Разное | UDF  
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Фото: Мария Ландерман
— Давайте проверим вашу эрудицию. Земля — какая по счету планета от Солнца? — спрашивает жюри участницу кастинга.

— Ну все, приехали.

Вчера в столице проходил кастинг конкурса «Мисс Минск 2018». Проходил без очередей и ажиотажа. Настолько, что LADY.TUT.BY пришлось поинтересоваться, а будет ли сам конкурс.

В прошлый раз «Мисс Минск» проводился в 2013 году и запомнился скандалом. В сети были обнаружены откровенные фото победительницы, а еще выяснилось, что несколько финалисток работали танцовщицами go-go в клубах. В этом году у конкурса сменились организаторы (ими стали компания «Prime Event» и модельное агентство «K&Q-Models»), и они постарались застраховаться от подобных инцидентов. Среди требований к участницам — отсутствие съемок в порнографии.

— В заявках на конкурс девушки указывали свои соцсети, и мы проверяли, что там публикуется. Конечно, мы не можем быть уверенными на 100 процентов. Но если узнаем, что девушка была замечена на откровенных фото, моментально дисквалифицируем, — говорит Алексей Грекул, учредитель конкурса и директор «Prime Event».

"Будут дополнительные отборы". Как прошел кастинг "Мисс Минск"

Каким условиям еще надо соответствовать участницам? Возраст от 18 до 30 лет, рост не ниже 160 сантиметров, не замужем, без детей, без татуировок. Тем, у кого есть вредные привычки и судимость по уголовным статьям, — сразу нет. Девушка должна быть гражданкой Беларуси и иметь прописку в столице или Минской области.

Жюри предупредило: будут обращать внимание не только на красоту и фигуру, но и на таланты и жизненные цели.

В списке тех, кто предварительно записался на кастинг, больше 100 имен. Но в день кастинга в холле пусто. Красавицы на отбор не спешат… Тех, кто приезжает, отправляют переодеться в купальники и затем приглашают в зал к жюри.

"Будут дополнительные отборы". Как прошел кастинг "Мисс Минск"

Харизматичной Марии 27 лет. По образованию экономист, а работает индивидуальным предпринимателем — продает сладкие подарки (фигурки из шоколада). Признается, что всегда мечтала поучаствовать в конкурсе красоты, но то по росту не подходила, то по возрасту.

— Языки знаете? — интересуется отборочная комиссия.

— Английский немного. Вас пойму, но ответить не смогу.

— Столица Польши?

— Варшава.

— Столица США?

— Нью-Йорк? (неуверенно)

— Почти — Вашингтон. Сколько в мире континентов?

— Шесть.

Дефиле Мария проводит достойно. Напоследок рассказывает еще о своей мечте — двухэтажном доме, детях, двух собаках и двух котах — и получает от жюри единогласное «да».

"Будут дополнительные отборы". Как прошел кастинг "Мисс Минск"

Минчанка Юлия в конкурсах красоты никогда не участвовала, поэтому дрожь в ногах ей удается унять не сразу. Девушке 26, работает менеджером проекта на заводе «Горизонт». Владеет английским и французским языками.

— В свободное время с друзьями по разным заведениями хожу. Книжки еще читаю, классическую литературу.

— Какого автора можете назвать?

— Достоевский.

За дверью Юлию ждет ее тетя Наталья. Решила поддержать племянницу, чтобы той было не так страшно. Говорит, что в семье по-разному отнеслись к решению девушки побороться за корону.

— Не все видят в этом смысл. А я думаю, везде надо себя попробовать, даже здесь.

Девушки, прошедшие в финал, подписывают договор. Среди пунктов — не пропускать репетиции, соглашаться с образами, которые для них придумают, и… оплатить взнос — 980 рублей. Организаторы объясняют: конкурс-то частный.

— В Европе минимальный организационный взнос — 500 долларов. А в России процентов 90 конкурсов красоты платные. Например, участие в финале «Краса России» стоит 1100 долларов.

"Будут дополнительные отборы". Как прошел кастинг "Мисс Минск"

Когда в зале показывается Анжелика, заметно: девушка волнуется.

— Я просто не ожидала, что надо сразу в купальнике выйти, — смущается.

28-летняя Анжелика работает страховым агентом. В планах — получить второе высшее (по специальности психолога) и отучиться на грумера. Еще девушка увлекается рукоделием и любит готовить. Смеется, что за те пять лет, что она веган, пришлось освоить много рецептов.

В общем Анжелика в финале. А мы спрашиваем, зачем ей звание «мисс».

— Не знаю… Может, нереализованная давняя мечта. Я раньше посещала кастинги «Мисс Беларусь», но как-то не складывалось.

Девушка не скрывает: тот факт, что за участие в финале нужно заплатить, немного смущает. «Но я, наверное, нематериальный человек, мне денег не жалко».

Не у всех отбор проходил гладко. Одна красавица забыла дома бикини, поэтому должна будет встретиться с жюри еще раз, другую пропустили в финал с условием, что приведет тело в тонус. А вопрос с подвохом «Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина?» так и остался без ответа.

"Будут дополнительные отборы". Как прошел кастинг "Мисс Минск"

20-летняя Анна работает медсестрой в санатории. Любит плавать в бассейне, хорошо играет в теннис и бильярд. К слову, обладательница титула «Мисс Нежность» на конкурсе красоты медколледжа.

На кастинге Анна в брекетах. Но сразу предупреждает: их снимут уже через две недели, поэтому на финале будет с красивой улыбкой.

— Конкурс откроет новые возможности, — объясняет девушка, почему пришла сегодня сюда. — На сцену тянет (смеется).

Не накладно ли для медсестры отдать 980 рублей за конкурс? Анна признается: с суммой помогут родители.

— Мы с ними уже обсуждали. Они сказали, что не будут против, если я поучаствую. Мы с мамой всегда смотрели такие шоу по телевизору.

За пять часов кастинга (а всего он длился шесть часов) пришло только семь человек. Вопрос про дальнейшую судьбу конкурса напрашивается сам собой.

"Будут дополнительные отборы". Как прошел кастинг "Мисс Минск"

— Мы проведем дополнительные отборы и личные собеседования. К концу следующей недели будут известны финалистки, — уверяет Алексей Грекул. — Мы обзванивали девушек, которые зарегистрировались. Кто-то не пришел на кастинг, потому что в этот день выпускной, некоторые уехали за город.

По словам организаторов, всего на конкурс было подано 470 заявок. Около 250 из них отсеялось: девушки не подходили по условиям — были замужем, с детьми, с большими татуировками. Из оставшихся как минимум 70 соответствуют критериям и готовы участвовать.

Финал «Мисс Минск 2018» пройдет 28 июля в отеле DoubleTree by Hilton. Победительница, помимо короны, получит Iphone X, путевку на Бали для двоих и контракт с модельным агентством. А также представит Беларусь на международном конкурсе красоты (скорее всего это будет «Мисс Евразия»).

 
Теги: Минск
 
 
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"Давайте проверим вашу эрудицию. Земля — какая по счету планета от Солнца?" - спрашивает жюри участницу кастинга.
 
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