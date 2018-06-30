

Движение на Садовом кольце в Москве. Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Коммерсантъ"

Постановление правительства, подписанное в июле прошлого года премьер-министром, вводит ряд дорожных знаков, в том числе "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств": запрещено движение автомобилей, экологический класс которых ниже значения, указанного знаком. Кроме того, появится информационная табличка "Экологический класс транспортного средства", которая будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.Ограничения могут вводиться в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Под них могут попасть такие модели автомобилей, как "Жигули" и "Лада Самара".Контролировать проезд транспорта будут дорожные камеры и инспекторы, номера автомобилей будут сверять с базой данных МВД, в которой есть информация об экологическом классе ТС. Штрафовать, предположительно, будут за несоблюдение требований дорожных знаков, в таком случае придется платить 500 рублей.При этом "Коммерсантъ" отмечает, что новые знаки пока существуют только на бумаге, поскольку технические требования к ним до сих пор не закреплены в ГОСТах.Координатор общества "Синие ведерки", комментируя ранее в интервью РИА Новости экологические нововведения в ПДД, отметил, что они коснутся почти всех автолюбителей.— сказал эксперт.При этом он напомнил, что подобные ограничения уже существуют в таких городах, как Париж.— разъяснил Шкуматов.