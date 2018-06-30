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"Натали Турс" отменила чартеры в Европу из-за финансовых проблем. Это может коснуться и белорусов
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«Завтра, 1 июля, на рейсе Vueling в Барселону по пакетам „Натали Турс“ должны отправиться 10 наших клиентов. Пока не знаем, как будем отправлять туристов, поскольку аннулированы и перелет, и отель. Более того, мы не знаем, что будет с клиентами, которые должны завтра вернуться на этом же рейсе», — рассказывают белорусские турагенты.
Партнером «Натали Турс» на этом рейсе является туроператор «Панорама Тур».
Представитель белорусского агентства говорит, что компания готова повторно заплатить за своих клиентов, но на данный момент не понятно, как поведет себя Vueling, у которого договоренности с компанией «Панорама Тур». «Если Vueling снимет рейсы, то, естественно, мы окажемся в очень сложной ситуации. На завтрашний вылет билетов у „Белавиа“ уже нет. Мы, конечно, надеемся, что Vueling поведет себя порядочно и либо подтвердит наши проплаченные билеты, либо позволит купить их заново. Конечно, все это ляжет на наши плечи — туристы не должны пострадать — они ни в чем не виноваты, но компания „Натали Турс“ в письме пообещала компенсацию оплаченных средств по отмененным турам», — отмечают белорусские турагенты.
Глава представительства «Натали Турс» в Минске пока никак не комментирует возникшую ситуацию.
Между тем белорусский туристический рынок может серьезно пострадать — у «Натали Турс» большая розничная сеть в Минске и других городах страны.
Накануне стало известно, что «Натали Турс» с 30 июня отменил все чартерные рейсы в России.
«В связи с низкими финансовыми показателями выполнения чартерных программ по направлениям: Барселона, Римини, Катания, Неаполь, Анталия, Ираклион принято решение об их сокращении, начиная с 30 июня», — говорится в разосланном накануне компанией своим агентствам письме.
Основная специализация компании — Испания, также массовые продажи «Натали Турс» имела на таких направлениях, как Греция, Турция, ОАЭ.
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Об этом сообщается на сайте Республиканского союза туристических организаций.
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