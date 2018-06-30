

Фото: Ольга Шукайло

Хрупкая девушка в мини-платье и с мотошлемом на голове — явление для белорусских дорог редкое. Но именно так чаще всего ездит наша героиня — скутеристка Арина. Неудивительно, что на нее в потоке все обращают внимание, а мужчины-водители вообще вовсю сигналят, машут руками, подмигивают, пока стоят на красном, дарят подарки, пытаются познакомиться и приглашают на свидание.— то ли шутит, то ли серьезно советует наша героиня. —Сама Арина считает, что ездит на авто и скутере очень хорошо, ведь она научилась водить автомобиль еще лет в 14. Говорит, все тогда в ее компании, мальчишки и девчонки, стремились сесть за руль и самостоятельно научиться водить машину.В 19 девушка получила права категории В. Уже тогда она могла управлять скутером, ведь для этого нужна категория АМ, а ее дают вместе с категорией В. Но о двухколесном транспорте Арина тогда даже не помышляла, и около пяти лет управляла только автомобилем — ездила и по столице, и на дальние расстояния — в Москву.Арине настолько приглянулись скутеры, что она сама взяла один из них, двухместный, напрокат и вместе с дочкой ездили на нем и изучали город.Девушка говорит что именно тогда, в переполненном транспортом городе, впервые оценила удобство езды и парковки на скутере: можно легко просочиться через любую пробку на дороге, запросто припарковаться на стоянке между машинами.Сначала Арина штудировала тематические форумы — искала сведения и отзывы про разные модели скутеров. Потом на помощь призвала своего знакомого, который имел опыт езды и разбирался в технической части.Свою Honda Арина купила задолго до открытия мотосезона — в апреле, когда на улице еще было холодно и промозгло, температура всего +2, а люди ходят в зимних пальто, сапогах и шапках. Но настолько велико было ее желание сесть за руль своего скутера, что она решила, что прямо от продавца поедет на Honda домой.Как была — в пуховике и сапогах, Арина уселась на скутер и поехала на нем по городу. Но видимо, ехала она «абы как, посередине полосы — как счастливый царь дорог», поэтому вскоре ее догнал какой-то байкер, попросил девушку остановиться, а потом рассказал ей, что едет она небезопасно, и объяснил, как надо управлять двухколесным транспортом, чтобы не попасть в ДТП.В итоге до поздней осени девушка везде передвигается на скутере и считет это лучшей возможностью добраться до какого-либо места, «гораздо лучше, чем на общественном транспорте».Под сиденьем скутера есть небольшой багажник, в него Арина прячет шлем, иногда использует этот отсек как место для хранения своих вещей — например, косметички, бывает что и продукты из магазина там везет. А вот фотопринадлежности девушка всегда возит в рюкзаке за спиной — «не тяжело и перевеса в ту или иную сторону не бывает». Еще в багажнике скутера всегда лежат отвертка и фонарик — на случай, если будет небольшая поломка и устранять девушке придется самой.Арина купила шлем для своей дочери и иногда сажает ее перед собой и везет, например, от детсада домой и обратно.Инспекторы ГАИ девушку в платье на скутере останавливают часто — просто, чтобы проверить документы.засмеялась Арина.С тех пор, как Арина пересела на скутер прошло уже два года — она набралась опыта и может сама дать советы и рекомендации тем, кто хочет ездить на этом виде транспорта.Девушка считает, что для того, чтобы управлять мотоциклом или скутером, человеку надо научиться ездить на автомобиле и попрактиковаться на нем какое-то время.— говорит Арина.Зеркала в скутере маленькие, пользоваться ими во время движения не получается, потому что они еще и здорово дрожат.Арине очень непонятна сложившаяся сейчас ситуация, когда водителей мототранспорта обвиняют во всех происходящих с ними авариях. И хотя девушка не поддерживает отношения с мотобратством, у нее на этот счет свое мнение, но оно похоже на то, которого придерживаются байкеры.Девушка мечтает, что скоро и в Беларуси наступят времена, когда водители авто- и мототранспорта перестанут ссориться, а на дороге между ними наступит мир.