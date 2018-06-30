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Все хуже и хуже. Сильные дожди обещают синоптики в воскресенье

01.07.2018 10:47 — Разное | UDF  
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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Оранжевый уровень опасности, объявленный синоптиками на субботу, сохранится и в воскресенье, сообщает Белгидромет Минприроды.

По республике 1 июля ночью по востоку ожидаются сильные дожди, днем во многих районах — продолжительные сильные дожди.

Такая же погода ожидается и в Минске.

1 июля температура воздуха минимальная ночью составит +7…13°С, максимальная температура днем +11…16°С, по северо-востоку местами +17…19°С.

2 июля также прогнозируются дожди и ветер, воздух прогреется до +16°С.


При сильном ветре:

необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину лучше поставить в гараж, а если гаража нет, авто следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.

 
Теги: Минск
 
 
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Оранжевый уровень опасности, объявленный синоптиками на субботу, сохранится и в воскресенье.
 
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