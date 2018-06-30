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Более 40 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии - полиция
По меньшей мере 44 человека стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Индии в воскресенье, еще три человека получили ранения, сообщила местная полиция.
Трагедия произошла в горном штате Уттаракханд на севере страны, где автобус с пассажирами рухнул в пропасть.
Спасательные работы на места катастрофы продолжаются, причины и обстоятельства ДТП пока не установлены, начато расследование.
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По меньшей мере 44 человека стали жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Индии в воскресенье, еще три человека получили ранения, сообщила местная полиция. Трагедия...
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