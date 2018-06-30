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ФИФА оштрафовала ряд федераций за нарушения на ЧМ-2018

01.07.2018 10:13 — Разное | Интерфакс  
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Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала несколько футбольных федераций за различные нарушения в ходе ЧМ-2018.

В частности, Российский футбольный союз (РФС) оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков за дискриминационное поведение болельщиков во время матча российской сборной с Уругваем.

"Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал РФС на 10 тысяч франков за дискриминационный баннер во время матча Россия - Уругвай", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Как отмечается в документе, Футбольная федерация Сербии оштрафована на 20 тыс. швейцарских франков за баннер с политическим и оскорбительным подтекстом на матче с Бразилией.

Футбольная федерация Мексики оштрафована на 15 тыс. швейцарских франков за то, что болельщики кидали предметы на поле во время матча с Швецией.

Футбольная федерация Марокко оштрафована на 65 тыс. швейцарских франков с предупреждением за то, что шестеро представителей техперсонала вышли на поле после финального свистка, а также за то, что болельщики кидали предметы на поле.

Футбольная федерация Египта получила предупреждение за то, что не обеспечила присутствие на послематчевой пресс-конференции Мохамеда Салаха как лучшего игрока в матче с Саудовской Аравией.

 
 
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Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала несколько футбольных федераций за различные нарушения в ходе ЧМ-2018. В частности, Российский футбольный союз...
 
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