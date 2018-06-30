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Лукашенко отметил большой вклад Канады в развитие миротворчества и гуманитарную деятельность
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт и народ этой страны с национальным праздником - Днем Канады, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Белорусы хорошо знают о том большом вкладе, который канадцы внесли в развитие миротворчества и установление мира во всем мире, и приветствуют плодотворную гуманитарную деятельность, которую страна осуществляет на пользу народов всей планеты в настоящее время", - отметил А.Лукашенко в поздравительном послании.
Он также выразил надежду, что партнерские отношения и сотрудничество между Беларусью и Канадой будут динамично расширяться в интересах народов двух стран, сообщили в пресс-службе президента.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт и народ этой страны с...
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