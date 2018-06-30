|
Лидер КНДР просил Си Цзиньпина ускорить снятие санкций - газета
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе июньского визита в Китай обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать в ускоренном решении вопроса о снятии экономических санкций с Северной Кореи, сообщила в воскресенье японская газета Yomiuri.
По информации издания, Ким Чен Ын пояснил, что этому должно способствовать успешное достижение договоренностей с США на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня.
Издание отмечает, что китайский руководитель заверил Ким Чен Ына, что "приложит максимум усилий" для выполнения этой просьбы.
Вместе с тем, как неоднократно подчеркивали США, Япония и Южная Корея, снятие санкций с Пхеньяна возможно только после полной денуклеаризации Северной Кореи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе июньского визита в Китай обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать в ускоренном решении вопроса о снятии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)