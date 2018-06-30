​Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в финальную часть ЧЕ

Впервые в истории женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в финальную часть чемпионата Европы, сообщает федерация баскетбола.

В первый день отборочного турнира команда в составе Дарьи Маголяс, Анастасии Сущик, Евгении Степановой, Натальи Дашкевич одержала две победы: над сборными Чехии (13:11) и Турции (13:9).

В матче за первое место в группе белоруски уступили француженкам (7:17). В поединке плей-офф против команды Германии белоруски одержали необходимую победу со счётом 20:17.

Финальная стадия чемпионата Европы по баскетболу 3х3 пройдёт 14-16 сентября в Бухаресте.