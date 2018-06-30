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​Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в финальную часть ЧЕ

01.07.2018 11:46 — Разное | ОНТ  
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Впервые в истории женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в финальную часть чемпионата Европы, сообщает федерация баскетбола.

В первый день отборочного турнира команда в составе Дарьи Маголяс, Анастасии Сущик, Евгении Степановой, Натальи Дашкевич одержала две победы: над сборными Чехии (13:11) и Турции (13:9).

В матче за первое место в группе белоруски уступили француженкам (7:17). В поединке плей-офф против команды Германии белоруски одержали необходимую победу со счётом 20:17.

Финальная стадия чемпионата Европы по баскетболу 3х3 пройдёт 14-16 сентября в Бухаресте.

 
 
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Впервые в истории женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в финальную часть чемпионата Европы, сообщает федерация баскетбола.
 
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