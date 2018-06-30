ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

14-летний подросток утонул в озере в Воложинском районе

01.07.2018 11:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Днём 29 июня спасателям сообщили об утонувшем в озере агрогородка Городьки Воложинского района ребёнке.  

По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели не обнаружили тело погибшего на поверхности водоёма. Подразделения МЧС начали обследовать береговую линию. Вскоре спасатели обнаружили одежду и велосипед.  

Через некоторое время водолазы ОСВОДа нашли тело 14-летнего подростка в семи метрах от берега и извлекли погибшего.  

Выясняются детали случившегося.  

Летом 2018 года в Светлогорском районе утонул подросток.  

Парень отдыхал у водоёма вместе с приятелями – здесь подробности.  

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём 29 июня спасателям сообщили об утонувшем в озере агрогородка Городьки Воложинского района ребёнке.   По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Мальчик утонул в Воложинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика