В Бресте фирма-перевозчик выплатила пострадавшей в ДТП пенсионерке 10 тысяч рублей компенсации

В Бресте огласили приговор водителю автобуса, который сбил на пешеходном переходе 84-летнюю женщину.



Фото: ГАИ

ДТП произошло 23 апреля. Автобус при правом повороте с улицы Советской на проспект Машерова сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый. Женщину с травмами с места происшествия забрали в больницу. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

Водитель автобуса свою вину признал. 29 июня суд Ленинского района Бреста признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения и приговорил к ограничению свободы на полтора года без направления в исправительное учреждение с лишением прав сроком на 2 года, сообщил TUT.BY помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

Кроме того с предприятия, которому принадлежит автобус, взыскали 10 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.