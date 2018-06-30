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В Бресте фирма-перевозчик выплатила пострадавшей в ДТП пенсионерке 10 тысяч рублей компенсации

01.07.2018 11:32 — Разное | Tut.by  
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В Бресте огласили приговор водителю автобуса, который сбил на пешеходном переходе 84-летнюю женщину.


Фото: ГАИ

ДТП произошло 23 апреля. Автобус при правом повороте с улицы Советской на проспект Машерова сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый. Женщину с травмами с места происшествия забрали в больницу. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

Водитель автобуса свою вину признал. 29 июня суд Ленинского района Бреста признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения и приговорил к ограничению свободы на полтора года без направления в исправительное учреждение с лишением прав сроком на 2 года, сообщил TUT.BY помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

Кроме того с предприятия, которому принадлежит автобус, взыскали 10 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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А водитель-виновник аварии получил полтора года ограничения свободы без направления.
 
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