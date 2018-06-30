ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Байнет: Парад важнее жизни человека – налогоплательщика, за чей счет этот карнавал устраивают

01.07.2018 11:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Как Байнет отеагировал на случай со скорой, которая ждала проезда военной техники.

29 июня в соцсетях появилось видео, на котором видно как скорая помощь с включенными маячками не может проехать из-за колонны военной техники.


В связи с этим Радыё Свабода напомнило о похожем случае: в прошлом году ожидать проезда колонны военнных пришлось пожарным.

Случай со скорой обсуждают в соцсетях и на форумах. Предлагаем краткий обзор мнений.

«А кортеж президента стоял бы?» — задается вопросом один из участников обсуждения на дискуссионной площадке talks.by.

Другой форумчанин рассказал о возможных вариантах, позволяющих избегать подобных инцидентов: «Когда-то пожарная охрана Минска при проведении таких мероприятий планировала особую расстановку техники, чтобы обеспечить боевую работу в любой точке вне зависимости от расположения объекта.

Например отделение СВПЧ-6 (Городской Вал 12/1) базировалось на хлебозаводе и т.д. Никакие колонны, подходы, отходы колонн предприятий, техники не помешали бы прибыть вовремя.

Может и скорой помощи можно было бы учесть ситуацию в городе? Хотя, не уверен, что обстоятельства или оперативные возможности скорой помощи такое могли позволить».

А вот еще одно мнение: «Это Беларусь: парад важнее жизни человека — налогоплательщика, за чей счет этот карнавал устраивают! Еще один аргумент — парадам в городе не место!»


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как Байнет отеагировал на случай со скорой, которая ждала проезда военной техники.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте фирма-перевозчик выплатила пострадавшей в ДТП пенсионерке 10 тысяч рублей компенсации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика