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Байнет: Парад важнее жизни человека – налогоплательщика, за чей счет этот карнавал устраивают
Как Байнет отеагировал на случай со скорой, которая ждала проезда военной техники.
29 июня в соцсетях появилось видео, на котором видно как скорая помощь с включенными маячками не может проехать из-за колонны военной техники.
В связи с этим
Случай со скорой обсуждают в соцсетях и на форумах. Предлагаем краткий обзор мнений.
«А кортеж президента стоял бы?» — задается вопросом один из участников обсуждения на дискуссионной площадке
Другой форумчанин рассказал о возможных вариантах, позволяющих избегать подобных инцидентов: «Когда-то пожарная охрана Минска при проведении таких мероприятий планировала особую расстановку техники, чтобы обеспечить боевую работу в любой точке вне зависимости от расположения объекта.
Например отделение СВПЧ-6 (Городской Вал 12/1) базировалось на хлебозаводе и т.д. Никакие колонны, подходы, отходы колонн предприятий, техники не помешали бы прибыть вовремя.
Может и скорой помощи можно было бы учесть ситуацию в городе? Хотя, не уверен, что обстоятельства или оперативные возможности скорой помощи такое могли позволить».
А вот еще одно мнение: «Это Беларусь: парад важнее жизни человека — налогоплательщика, за чей счет этот карнавал устраивают! Еще один аргумент — парадам в городе не место!»
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Как Байнет отеагировал на случай со скорой, которая ждала проезда военной техники.
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