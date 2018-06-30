Наумчик: Странно слышать, что Россия кормит Беларусь

«Странно слышать, что «Россия кормит Беларусь» — ладно бы только от кремлевской пропаганды, но это повторяют некоторые белорусские оппозиционные политики и независимые журналисты.





В 1960-80 именно Беларусь снабжала продуктами Москву и Ленинград (60% сельхозпродукции Витебской области шло в Ленинград). Вообще же, БССР была одной из двух республик-доноров (вместе с РСФСР).





Если вы что-то покупаете, вы не кормите, а именно — покупаете. Да, Лукашенко приторговывает страной, ее суверенитетом.





И нынешние «мягкие» цены на нефть и газ — плата России (далеко не полная) за военно-геополитическую лояльность и «западный военно-стратегический плацдарм». Избавившись от которых, Беларусь интегрировалась бы в европейскую экономическую систему никак не хуже, чем Латвия или Литва».