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Наумчик: Странно слышать, что Россия кормит Беларусь
Бывший депутат Верховного Совета Сергей Наумчик на своей странице в
«Странно слышать, что «Россия кормит Беларусь» — ладно бы только от кремлевской пропаганды, но это повторяют некоторые белорусские оппозиционные политики и независимые журналисты.
В 1960-80 именно Беларусь снабжала продуктами Москву и Ленинград (60% сельхозпродукции Витебской области шло в Ленинград). Вообще же, БССР была одной из двух республик-доноров (вместе с РСФСР).
Если вы что-то покупаете, вы не кормите, а именно — покупаете. Да, Лукашенко приторговывает страной, ее суверенитетом.
И нынешние «мягкие» цены на нефть и газ — плата России (далеко не полная) за военно-геополитическую лояльность и «западный военно-стратегический плацдарм». Избавившись от которых, Беларусь интегрировалась бы в европейскую экономическую систему никак не хуже, чем Латвия или Литва».
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