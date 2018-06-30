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Макаревич пригрозил силовикам адом за преследование правозащитника Дмитриева

01.07.2018 11:27 — Разное | Партизан  
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал обращение к сотрудникам правоохранительных органов Карелии. Поводом для этого стал арест правозащитника Юрия Дмитриева.

Видео опубликовано на YouTube.


Музыкант призвал силовиков «отстать от человека». «Ребят, ну не позорьтесь вы. Не роняйте свое человеческое и профессиональное достоинство. Вы же в аду гореть будете», — заявил он.

Ранее главу карельского отделения «Мемориала» обвинили в изготовлении детской порнографии. Суд оправдал Дмитриева по этой статье. После этого прокуратура обжаловала решение, но обвинения все равно были сняты.

Вскоре против Дмитриева возбудили новое уголовное дело: его заподозрили в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. Правозащитника арестовали на два месяца.

По мнению адвоката Виктора Ануфриева, новое дело — это фарс. Он заявил, что оно было возбуждено только из-за того, что развалилось предыдущее. «Я уверен, что это так же развалится», — добавил адвокат.

 
 
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал обращение к сотрудникам правоохранительных органов Карелии. Поводом для этого стал арест правозащитника...
 
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