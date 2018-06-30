В Минске переживают возрождение несетевые магазины

Минск отличается тем, что в нем происходит ренессанс несетевой торговли. Это магазины в спальных районах, открытые индивидуальными предпринимателями, где представлено современное торговое оборудование и люди понимают, что там можно переплатить, но там не будут навязывать скидочную карточку, акционные товары, но можно поговорить с продавцом. Преимущества европейской тенденции локального предпочтения в Минске уже есть. В областных центрах остается ориентация на цену, на сетевые магазины», - сообщил Соколовский.





Он добавил, что сумма расходов в магазинах Минска выросла с 352 бел руб в 2016 г до 425 бел руб в 2017 г. При инфляции за 2017 г менее 10% траты домохозяйств за год выросли на 21%. В том числе расходы по такой категории, как «фреш» (овощи, фрукты, свежее мясо и др), в столице выше, чем в регионах: в Минске они составили 249 бел руб против 99 бел руб в Гомеле





Эксперт также рассказал, что в Минске с 7% до 16% увеличилась доля «промо-скептиков», тех, кто не следит за ценами на товары, в регионах их количество ниже.





«Для минчан важно хорошее соотношение цены и качества, люди хотят честных сделок. Они хотят покупать все, что нужно, в одном магазине, поэтому они хотят видеть в супермаркете ассортимент гипермаркета. Минск отличается от областных центров. Покупатели в Минске не так озабочены выживанием – они стремятся покупать любые продукты. Лояльность к брендам в Минске более высокая», - отметил Соколовский.