​В Индии при падении автобуса в ущелье погибли не менее 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли 1 июля в северном штате Уттаракханд при падении автобуса в ущелье, сообщают информагенства.

Перегруженный автобус, рассчитанный на 28 пассажиров, скатился вниз со склона в ущелье глубиной около 200 м. Причины ДТП в данный момент устанавливаются.

Среди пассажиров автобуса не было иностранцев.