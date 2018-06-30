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В Индии при падении автобуса в ущелье погибли не менее 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли 1 июля в северном штате Уттаракханд при падении автобуса в ущелье, сообщают информагенства.
Перегруженный автобус, рассчитанный на 28 пассажиров, скатился вниз со склона в ущелье глубиной около 200 м. Причины ДТП в данный момент устанавливаются.
Среди пассажиров автобуса не было иностранцев.
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По меньшей мере 40 человек погибли 1 июля в северном штате Уттаракханд (Индия) при падении автобуса в ущелье, сообщают информагенства.
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