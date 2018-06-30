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Семейство Mercedes C-класса получило новый базовый 122-сильный дизель

01.07.2018 11:57 — Разное | Tut.by  
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Компания Mercedes продолжает расширение гаммы доступных модификаций недавно обновленного C-класса. Накануне немцы объявили о начале приема заказов на новую базовую дизельную версию C180d.


Под капотом тут расположился новый агрегат серии OM 654 объемом 1,6 л, который приходит на смену прежней «четверке» разработки Renault. Некоторые подробности об этом двигателе с алюминиевым блоком AUTO.TUT.BY уже сообщал, в этот раз Mercedes озвучила точные характеристики нового мотора для C-класса. На C180d его отдача составляет 122 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента, при этом агрегатируется дизель только с 9-ступенчатым «автоматом».

Разгон до 100 км/ч у седана с новым дизелем занимает паспортные 9,4 секунды, максимальная скорость достигает 207 км/ч. Заявленный расход в смешанном цикле — 4,2 л/100 км (согласно расчетной методике NEDC).


Также в гамме заявлена и более мощная (160-сильная) версия этого же дизеля, которая устанавливается на C200d — причем стандартной коробкой передач в данном случае является 6-ступенчатая «механика». Версия C200d доступна и с «автоматом», но, что интересно, работает он в связке только с двухлитровым дизелем мощностью 147 сил.

В Германии цены на седан C180d начинаются от 34 914 евро, универсал с таким же мотором обойдется 36 580 евро. Самый скромный дизель полагается также купе и кабриолету C-класса, стоимость которых превышает отметку в 40 000 евро.

 
 
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В Германии цены на седан C180d начинаются от 34 914 евро, универсал с таким же мотором обойдется 36 580 евро.
 
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