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Италия закрывает порты для судов с мигрантами
Италия отказалась впускать суда неправительственных организаций, привозящих мигрантов, сообщают информагентства.
Сальвини утверждает, что деятельность некоммерческих и правозащитных организаций выгодна контрабандистам, которые доставляют в Италию нелегальных мигрантов из Северной Африки.
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Италия отказалась впускать суда неправительственных организаций, привозящих мигрантов, сообщают информагентства.
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