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​Италия закрывает порты для судов с мигрантами

01.07.2018 12:32 — Разное | ОНТ  
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Италия отказалась впускать суда неправительственных организаций, привозящих мигрантов, сообщают информагентства.

Итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что судам неправительственных организаций, которые доставляют нелегальных мигрантов, запрещено будет входить в порты Италии. По мнению министра, это необходимая мера, так как в последнее время увеличилось число нелегальных мигрантов из стран Африки, пытающихся пересечь Средиземное море и добраться до Италии.

Сальвини утверждает, что деятельность некоммерческих и правозащитных организаций выгодна контрабандистам, которые доставляют в Италию нелегальных мигрантов из Северной Африки.

Министр одобрил соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе. Он надеется, что нагрузка на страну из-за притоком мигрантов уменьшится.

Ранее Евросоюз опубликовал информацию о том, что уровень миграции сократился на 95% по сравнению с пиком кризиса в 2015 году, но в последние времяон снова нарастает.

 
 
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Италия отказалась впускать суда неправительственных организаций, привозящих мигрантов, сообщают информагентства.
 
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