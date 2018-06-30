​Италия закрывает порты для судов с мигрантами

Италия отказалась впускать суда неправительственных организаций, привозящих мигрантов, сообщают информагентства.



Итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что судам неправительственных организаций, которые доставляют нелегальных мигрантов, запрещено будет входить в порты Италии. По мнению министра, это необходимая мера, так как в последнее время увеличилось число нелегальных мигрантов из стран Африки, пытающихся пересечь Средиземное море и добраться до Италии.

Сальвини утверждает, что деятельность некоммерческих и правозащитных организаций выгодна контрабандистам, которые доставляют в Италию нелегальных мигрантов из Северной Африки.



Министр одобрил соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе. Он надеется, что нагрузка на страну из-за притоком мигрантов уменьшится.



Ранее Евросоюз опубликовал информацию о том, что уровень миграции сократился на 95% по сравнению с пиком кризиса в 2015 году, но в последние времяон снова нарастает.