|
Белорусская прыгунья с шестом второй раз за три дня переписала рекорд Беларуси
Белорусская прыгунья с шестом Ирина Жук переписала свой же
30 июня в венгерском Секешфехерваре на международных соревнованиях XIV Hopp Parádé Ирина Жук преодолела планку на высоте 4,67 м. Таким образом, она улучшила свой же рекорд страны на 1 см. На днях Ирина Жук
Видео:
Мировой рекорд на открытых стадионах (5,06 м) принадлежит легендарной россиянке Елене Исинбаевой, он был установлен 28 августа 2009 года в Цюрихе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская прыгунья с шестом Ирина Жук переписала свой же недавно установленный рекорд Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)