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Белорусская прыгунья с шестом второй раз за три дня переписала рекорд Беларуси

01.07.2018 12:22 — Разное | Tut.by  
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Белорусская прыгунья с шестом Ирина Жук переписала свой же недавно установленный рекорд Беларуси, сообщает пресс-служба БФЛА.


Ирина Жук. Фото: bfla.eu

30 июня в венгерском Секешфехерваре на международных соревнованиях XIV Hopp Parádé Ирина Жук преодолела планку на высоте 4,67 м. Таким образом, она улучшила свой же рекорд страны на 1 см. На днях Ирина Жук побила рекорд Беларуси, державшийся 8 лет.


Видео: Bfla Eu

Мировой рекорд на открытых стадионах (5,06 м) принадлежит легендарной россиянке Елене Исинбаевой, он был установлен 28 августа 2009 года в Цюрихе.

 
 
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Белорусская прыгунья с шестом Ирина Жук переписала свой же недавно установленный рекорд Беларуси.
 
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