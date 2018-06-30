Белорусская прыгунья с шестом второй раз за три дня переписала рекорд Беларуси

Белорусская прыгунья с шестом Ирина Жук переписала свой же недавно установленный рекорд Беларуси, сообщает пресс-служба БФЛА.



Ирина Жук. Фото: bfla.eu

30 июня в венгерском Секешфехерваре на международных соревнованиях XIV Hopp Parádé Ирина Жук преодолела планку на высоте 4,67 м. Таким образом, она улучшила свой же рекорд страны на 1 см. На днях Ирина Жук побила рекорд Беларуси, державшийся 8 лет.





Видео: Bfla Eu

Мировой рекорд на открытых стадионах (5,06 м) принадлежит легендарной россиянке Елене Исинбаевой, он был установлен 28 августа 2009 года в Цюрихе.