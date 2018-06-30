Нелегальное кладбище животных нашли в лесу в Гомельской области

Найти несанкционированный могильник помогли местные жители, начавшие жаловаться на невыносимый запах.

Кладбище животных находилось в лесу поблизости деревни Красная Буда в Добрушском районе.

Представители Комитета государственного контроля Гомельской области выяснили, что таким образом в местном хозяйстве попытались не только скрыть падеж скота, но также и занимались приписками, пишет БЕЛТА.

Поскольку тела коров не сгнили, он умерли не так давно. Причину смерти устанавливают эксперты. Руководители сельскохозяйственной организации «Красная Буда» говорят, что ничего не знали о произошедшем.

В хозяйстве, согласно данным проверки, не досчитали более 200 голов скота. На этом несанкционированном кладбище нашли только 40 голов. Поэтому пока не ясно, где подевались еще 160. Территорию изучат повторно.

Убытки составили примерно 240 000 рублей.