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Утверждена программа переписи населения Беларуси 2019 года
01.07.2018 12:28 — Разное | Аргументы и факты
Программа утверждена соответствующим постановлением Совета Министров № 505 от 28.06.2018. Постановление появилось на Национальном правовом интернет-портале.
В программе переписи населения обозначен перечень вопросов, по которым осуществляется сбор персональных данных граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, в том числе и тех, кто на дату проведения переписи населения временно пребывает на территории иностранных государств, пишет
При переписи будет вестись учет таких демографических характеристик, как миграционная активность, национально-этнические характеристики, образование, источник средств к существованию, занятость, количество детей, жилищные условия, сельскохозяйственная деятельность и другие.
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Программа утверждена соответствующим постановлением Совета Министров № 505 от 28.06.2018.
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