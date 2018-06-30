Утверждена программа переписи населения Беларуси 2019 года

Программа утверждена соответствующим постановлением Совета Министров № 505 от 28.06.2018. Постановление появилось на Национальном правовом интернет-портале.

В программе переписи населения обозначен перечень вопросов, по которым осуществляется сбор персональных данных граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, в том числе и тех, кто на дату проведения переписи населения временно пребывает на территории иностранных государств, пишет БЕЛТА.

При переписи будет вестись учет таких демографических характеристик, как миграционная активность, национально-этнические характеристики, образование, источник средств к существованию, занятость, количество детей, жилищные условия, сельскохозяйственная деятельность и другие.