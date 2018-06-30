Что изменится в стране с 1 июля

Правительство приняло решение о повышении экспортных пошлин на нефть, что отправляется за пределы ЕАЭС. Пошлины поднимутся уже с 1 июля.

В последний раз пошлины повышались 1 июня. Это напрямую связано с ростом цен на нефть в 2018 году.

На время больших выходных изменится график работы больниц. Они будут работать по графику выходного дня 1 июля, 2 июля — по графику рабочего дня, 3 июля — по графику праздничного дня. А уже 7 июля в больницах будут принимать по традиционному субботнему расписанию





Цены на некоторые виды сигарет вырастут, причем как на белорусскую табачную продукцию, так и на зарубежную. В среднем цены вырастут примерно на пять копеек.

Максимальное подорожание сигарет составит 17 копеек. Значительнее всего подорожают сигареты компании NZ.

1 июля военные пенсионеры получат прибавку к пенсии, а у белорусов, подпадающих под действие декрета №3, появится перечень трудных жизненных ситуаций, освобождающих их от оплаты ЖКУ.

Пенсии военнослужащих, сотрудников военизированных организаций и членов их семей вновь пересчитают 1 июля согласно президентскому указу № 314 от 31 августа 2017 года "О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан".

В процессе выплаты к ним будет применен корректирующий коэффициент 0,9. Пересмотр происходит в четыре этапа: первые два прошли в сентябре и декабре минувшего года, последний намечен на 1 января 2019-го (0,95).

Для "тунеядцев" сформируют перечень трудных жизненных ситуаций - примерный перечень трудных жизненных ситуаций, по которым белорусов, попадающих под действие декрета №3 "О содействии занятости" полностью или частично освободят от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам, будет сформирован Минтруда с 1 июля.

Предполагается, что в перечень может попасть в частности уход за престарелыми родственниками или часто болеющими детьми. Тем белорусам, которые смогут воспользоваться льготой, стоит обращаться в комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Направить перечень в регионы намерены уже в грядущем месяце.