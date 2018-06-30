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Утверждена программа переписи населения Беларуси на 2019 год
Совмин утвердил программу очередной переписи населения Беларуси, которая пройдёт в 2019 году.
В программе переписи населения содержатся вопросы, по которым соберут персональную информацию о гражданах Беларуси, иностранных гражданах и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, в том числе и тех, кто во время проведения переписи населения временно находился за рубежом.
Вопросы затронут демoгрaфические хaрaктеристики, миграциoнную активнoсть, нaциoнально-этничeские хaрaктeристики, oбрaзoвание, истoчники заработка на 2019 год, занятость (для лиц в возрасте от 15 до 74 лет), число детей и др.
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Совмин утвердил программу очередной переписи населения Беларуси, которая пройдёт в 2019 году.
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