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Пожар произошёл в здании цеха в Витебске
Днём 30 июня произошло возгорание в железобетонном здании цеха на территории ОАО «Витебскдрев», сообщает Витебское областное управление МЧС.
Причина возгорания устанавливается. О пострадавших не сообщалось.
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Днём 30 июня произошло возгорание в железобетонном здании цеха на территории ОАО «Витебскдрев», сообщает Витебское областное управление МЧС.
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