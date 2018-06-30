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Волейболистки молодежной сборной Беларуси (U-19) вышли в финальный этап ЧЕ

01.07.2018 13:24 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки молодежной сборной Беларуси (U-19) вышли в финальный этап чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: CEV

В третьем квалификационном раунде (матчи проходят в румынском Плоешти) подопечные главного тренера Натальи Мелянюк уже после двух туров забронировали себе место в решающей стадии.

Белоруски обыграли Норвегию — 3:1 (23:25, 25:17, 25:20, 27:25), а во втором матче были сильнее волейболисток Германии с таким же счетом 3:1 (25:18, 25:23, 22:25, 25:20).

Наиболее результативными игроками прошедшей игры стали Анна Гришкевич (25 очков) и Юлия Минюк (18 очков).

В заключительном матче квалификации белоруски 1 июля сыграют с соперницами из Румынии. При любом исходе встречи команда Натальи Мелянюк не опустится ниже второго места в таблице и получила право сыграть в решающей стадии чемпионата.

Турнирное положение: Беларусь — 6 очков (2 матча), Румыния — 3 (2), Германия — 3 (2), Норвегия — 0 (2).

Нынешний состав женской молодежной сборной Беларуси в апреле 2017 года завоевал бронзовые награды юниорского (до 17 лет) чемпионата Европы, добившись одного из самых значимых результатов в отечественном волейболе.

Континентальное первенство для игроков до 19 лет состоится с 1 по 9 сентября в албанских городах Дуррес и Тирана.

 
 
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Волейболистки молодежной сборной Беларуси (U-19) вышли в финальный этап чемпионата Европы.
 
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