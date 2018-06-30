Россия впервые в истории сыграет в плей-офф ЧМ. Онлайн-трансляция матча с Испанией - TUT!

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1 июля в Москве на стадионе "Лужники" свой первый матч плей-офф в истории чемпионатов мира проведет сборная России — хозяйка мундиаля-2018. Соперником россиян будет Испания, начало встречи в 17.00.

Родные стены и благоприятный жребий помогли россиянам выдать лучший свой старт на чемпионатах мира и взбодрить болельщиков, пессимистично ожидавших старта на ЧМ.

Уже завоевав путевку в плей-офф, россияне завершили групповой этап разгромом от Уругвая (0:3). Возможно, эта неудача пойдет на пользу хозяевам турнира, если вдруг у кого-то из футболистов появились признаки эйфории после побед над саудитами и египтянами.

Отметим, что в том матче не играл лидер российской команды Александр Головин, которого тренерский штаб приберег для плей-офф. Но он готов к матчу с Испанией. Как и восстанавившийся Алан Дзагоев, который получил повреждение уже на 24-й минуте стартового поединка ЧМ.



Фото: Reuters

Испания — куда более серьезное испытание, чем команды из арабских стран. Но этот соперник — вовсе не приговор команде Станислава Черчесова. Не факт, что испанцы уже полностью оправились от шока после скандальной отставки главного тренера Хулена Лопетеги за день до старта ЧМ. Ну и помним, как они едва унесли ноги в матчах с Ираном (1:0) и Марокко (2:2) на групповом этапе.

Надежду россиянам на положительный исход дарит также память о предыдущем матче команд, который состоялся 14 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге, где соперники выдали результативную ничью — 3:3.

Ну и еще один факт, который дамокловым мечом висит над Испанией: она 8 раз встречалась с хозяевами чемпионатов мира и Европы и ни разу не смогла одержать победу.

В активе сборной Испании на чемпионатах мира 98 мячей. Ей осталось всего 2 гола, чтобы примкнуть к "клубу-100" - к командам, которые уже преодолели эту отметку (Бразилия, Германия, Италия, Аргентина, Франция).

Наставник сборной Испании Фернандо Йерро со всей серьезностью относится к команде России и, похоже, хорошо ее изучил. Но в то же время не исключает, что рулевой россиян Станислав Черчесов может подготовить сюрприз.



Фото: ru.fifa.com

— Мы подготовились не только физически, но и психологически. Мы должны положительно отнестись к игре и надеяться, что все хорошо закончится для нас. Мы верим в нашу команду.

У нас есть план, он у нас четко сформировался. Мы знаем, как играет сборная России. Мы знаем, что такое сборная Испании. У нас есть плюсы и минусы, нам нужно просто минимизировать свои ошибки.

У России очень хорошие игроки, некоторые высокого роста. Они играют в разнообразый футбол. Нужно найти их слабости, бить по ним. В ноябре в Петербурге они оказывали на нас большое давление. На этом чемпионате мира они играли немного по-другому.

Тренер сборной России может сделать что угодно. Может, они изменят тактику. Может быть, они будут прессинговать в середине поля или атаковать. Я не могу влезть в голову Станиславу Черчесову, приводит слова Фернандо Йерро официальный сайт ФИФА.

В свою очередь Станислав Черчесов вспомнил историю из своей футбольной карьеры, связанную с Фернандо Йерро и случившуюся в 1991 году. Черчесов тогда защищал ворота "Спартака", Йерро играл за "Реал".

— Знаком ли я с Фернандо Йерро? Я играл против него. Я до сих пор помню его мощный удар в правый угол на "Сантяьго Бернабеу". Я тогда сделал сэйв. И, кстати, мы выиграли!

И на одну, и на другую команду давит ответственность. Ничего нельзя будет изменить после игры. Это как диктант: написал и сдал. Сочинение можно переписывать много раз, а тут пишем на чистовик и сдаем. И уж тут какую оценку получим, — приводит слова Черчесова официальный сайт ФИФА.

В качестве игроков Станислав Черчесов и Фернандо Йерро встречались дважды в 1991 году в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов.

Сначала "Спартак" в начале марта принял мадридский "Реал" в трехградусный мороз. Вратарь Станислав Черчесов не дал забить команде Фернандо Йерро и встреча закончилась со счетом 0:0. Через 2 недели в Мадриде состоялась ответная встреча, которая завершилась со счетом 3:1 в пользу московской команды.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Россия.

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