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В Москве в супермаркете мужчина взял в заложники сотрудника магазина
Фото: Александр Щербак / ТАСС
В помещении одного из супермаркетов «Дикси», которое находится на улице Большая Академическая в районе Коптево на севере Москвы, мужчина взял в заложники сотрудника магазина. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.
В настоящее время полиция оцепила магазин «Дикси» и совместно с Росгвардией пытается задержать мужчину.
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На месте происшествия работает полиция и Росгвардия, они пытаются задержать мужчину.
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