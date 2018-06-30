ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве в супермаркете мужчина взял в заложники сотрудника магазина

01.07.2018 13:28 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Александр Щербак / ТАСС
На севере Москвы неподалеку от станции метро Коптево неизвестный мужчина взял в заложники в супермаркете «Дикси» одного из сотрудников магазина. На месте происшествия работает полиция и Росгвардия, они пытаются задержать мужчину.

В помещении одного из супермаркетов «Дикси», которое находится на улице Большая Академическая в районе Коптево на севере Москвы, мужчина взял в заложники сотрудника магазина. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

В настоящее время полиция оцепила магазин «Дикси» и совместно с Росгвардией пытается задержать мужчину.​

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывает, что мужчина удерживает нескольких заложников. Собеседник также отметил, что в службу скорой помощи поступила информация об одном возможном пострадавшем.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте происшествия работает полиция и Росгвардия, они пытаются задержать мужчину.
 
Новости дня
Новости разные
 
Волейболистки молодежной сборной Беларуси (U-19) вышли в финальный этап ЧЕ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика