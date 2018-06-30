В Москве в супермаркете мужчина взял в заложники сотрудника магазина



Фото: Александр Щербак / ТАСС

В помещении одного из супермаркетов «Дикси», которое находится на улице Большая Академическая в районе Коптево на севере Москвы, мужчина взял в заложники сотрудника магазина. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.В настоящее время полиция оцепила магазин «Дикси» и совместно с Росгвардией пытается задержать мужчину.​со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывает, что мужчина удерживает нескольких заложников. Собеседник также отметил, что в службу скорой помощи поступила информация об одном возможном пострадавшем.