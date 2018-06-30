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"Работать ездят в колхозы, потому что делать в этом райцентре нечего"

01.07.2018 13:21 — Разное | UDF  
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Фото: gazetaby.com
Чем живет городской поселок Кореличи, где согласно статистике одна из самых низких зарплат в стране.

Многие белорусы бывали в Мирском замке, но до райцентра Кореличи в 25 километрах добирался мало кто. А поселок по-своему интересен, хоть упоминается зачастую в связи с экономикой и не с лучшей стороны.

Центр Кореличей находится на холме и представляет собой смесь из зданий начала XX века и позднесоветского периода. Возникает ощущение попадания в прошлое.

"Работать ездят в колхозы, потому что делать в этом райцентре нечего"


"Работать ездят в колхозы, потому что делать в этом райцентре нечего"


"Работать ездят в колхозы, потому что делать в этом райцентре нечего"


"Работать ездят в колхозы, потому что делать в этом райцентре нечего"


"Работать ездят в колхозы, потому что делать в этом райцентре нечего"


"Работать ездят в колхозы, потому что делать в этом райцентре нечего"

Согласно статистике в Кореличском районе одна из самых низких зарплат на Гродненщине и в целом по стране. В апреле она составила 664 рубля. Но как и везде большинство получает значительно меньше этой суммы. По вакансиям электриков, водителей, соцработников в Кореличах предлагают зарплату в 300-350 рублей.

Ситуация непростая во многом из-за того, что в городском поселке действует, по сути, только одно промышленное предприятие – «Кореличи-Лён».

– Работать из поселка ездят в колхозы, потому что делать в этом райцентре нечего, – рассказывают местные жители. Работают шоферами, механизаторами, доярками, свинарками. Те, кто хочет жить в достатке, ездят на заработки в Россию.

"Работать ездят в колхозы, потому что делать в этом райцентре нечего"


"Работать ездят в колхозы, потому что делать в этом райцентре нечего"


"Работать ездят в колхозы, потому что делать в этом райцентре нечего"


"Работать ездят в колхозы, потому что делать в этом райцентре нечего"

Памятник поэту, фольклористу и этнографу Яну Чечету

"Работать ездят в колхозы, потому что делать в этом райцентре нечего"

Молодежь в Кореличах после окончания вузов и ссузов в Минске, Гродно, Барановичах и Новогрудке практически не остается. Еще недавно в поселке жило 9 тысяч человек, а сегодня осталось чуть больше 6 тысяч. В конце 90-х в Кореличах ходили слухи, что поселок могут объявить городом, но сбыться мечтам было не суждено.

С сожалением приходится констатировать, что в Беларуси вымирают не только деревни, но и райцентры.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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