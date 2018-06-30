Северинца и Николайчик осудили на 10 суток



Ольга Николайчик во время пикетирования ресторана "Поедем поедим". Фото: Радио Свобода

Радио Свобода

Как сообщалось ранее, их задержали в городе еще до обеда и повезли в суд, причем Северинца обвиняли в нарушении правил дорожного движения пешеходом.Северинца осудили во Фрунзенском суде, Николайчик — в Первомайском. Также сегодня были задержаны активисты, но о них сведений до сих пор нет.Пикеты у ресторана "Поедем поедим" в урочище Куропаты происходят с 1 июня. Активисты добиваются закрытия заведения, возникшего у места массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.