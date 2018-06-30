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Северинца и Николайчик осудили на 10 суток
Ольга Николайчик во время пикетирования ресторана "Поедем поедим". Фото: Радио Свобода
Как сообщалось ранее, их задержали в городе еще до обеда и повезли в суд, причем Северинца обвиняли в нарушении правил дорожного движения пешеходом.
Северинца осудили во Фрунзенском суде, Николайчик — в Первомайском. Также сегодня были задержаны активисты Денис Урбанович и Борис Аникеев, но о них сведений до сих пор нет.
Пикеты у ресторана "Поедем поедим" в урочище Куропаты происходят с 1 июня. Активисты добиваются закрытия заведения, возникшего у места массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.
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Сопредседателя оргкомитета по созданию БХД Павла Северинца и активистку Ольгу Николайчик осудили на 10 суток ареста.
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