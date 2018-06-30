Психолог за рулем: Чем статуснее автомобиль, тем вежливее его владелец

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- пишет изданиеВероника - психолог одного из столичных медицинских центров, работает с людьми с зависимостями в любовных и семейных отношениях, помогает бороться и с зависимостями иного плана - алкогольными, например. Она любит красивые автомобили, очень уважает финансовую самостоятельность в женщинах и поговорить о ситуации на дорогах готова с энтузиазмом.Водительский стаж героини - 12 лет.- откровенничает Вероника.Вероника неприкрыто гордится тем, что смогла сама заработать себе на авто, и глубоко презирает тех девушек, которые свои машины получили в подарок.Впоследствии девушка поменяла Mitsubishi на Daewoo Matiz, тоже красный. Причина проста: старый автомобиль надоел. Единственную марку, которую она даже близко не рассматривала к покупке, была BMW. На вопрос почему Вероника поморщилась:- Терпеть не могу "бээмвистов". Гоняют как…- Смертники?- Да, но только смертники мы рядом с ними.К владельцам BMW у девушки свои личные претензии. Именно благодаря водителю BMW, по ее словам, она разбила однажды машину.вспоминает она.Водитель BMW вышел из автомобиля, оглядел свою машину, на которой была лишь малозаметная царапина, махнул рукой и уехал, а Вероника осталась ждать ГАИ: "И понимаешь, что самое интересное? У него царапина, а у меня весь нос всмятку! Я за ремонт тогда три с половиной тысячи долларов заплатила".После того инцидента отношения Вероники с ее Daewoo Matiz были испорчены. Какое-то время девушка еще ездила на нем, а потом подкопила денег, кое-что взяла в долг и купила любимый Hyundai Solaris, на котором ездит и сейчас. О новой машине она говорит с нежностью: с ним, с ее любимым "Соляриком", как она называет свой автомобиль, у нее приключилась любовь с первого взгляда.Девочки, убеждена Вероника, всегда выбирают себе машины по внешнему виду. И она сама, разумеется, не оказалась исключением. Ну а функция подогрева, по мнению нашей героини, - незаменимая вещь. Уж как она намучилась, отогревая машину зимою, одному богу ведомо. А теперь нажал кнопочку - и через пять минут можно ехать.- улыбается девушка.Впрочем, любимый "Солярик" тоже "обновил" свой нос всего спустя два месяца после покупки. Вероника в тот вечер поехала в магазин за конфетами - очень захотелось сладкого. Вышла - машины нет. Сначала испугалась, что угнали, а потом глянула на дорогу и все поняла: "Я его тогда поставила на "драйв", а надо было на "паркинг". Он и покатился вниз по склону и въехал в бочину какому-то Сhevrolet. Неудобно вышло. Но у меня КАСКО, я за ущерб тому парню не платила. Кстати, за прежние аварии я тоже ничего не платила. Я тебе скажу, КАСКО - это круто! И штраф я тогда заплатила по минимуму: просто поулыбалась гаишникам - и все".Красивая улыбка, убеждена Вероника, - залог хорошего отношения к женщине на дороге. Как заверяет девушка, ей очень часто уступают дорогу и улыбаются в ответ. За ослепительную улыбку и нежный взгляд могут уступить место на парковке и заправке, всегда найдутся помощники сильного пола, чтобы поменять колесо на дороге. Но, к сожалению Вероники, далеко не все автовладельцы такие милые и внимательные.возмущается девушка.К числу своих неоспоримых достоинств Вероника относит отточенное умение втиснуться даже в очень узкое пространство на парковке, не поцарапав при этом чужие автомобили. Со въездом-выездом во дворы у нее тоже нет никаких проблем: в автошколе она не штаны протирала, а училась, на "права" сдала с первого раза.Любимая полоса у нашей героини - крайняя левая. Она любит скорость и не скрывает этого, ее ужасно раздражает, когда кто-то занимает крайнюю левую полосу и едет при этом как черепаха. В таких случаях она практикует так называемый "стоп-сигнал": обгоняет незадачливого водителя, пристраивается прямо пред ним и начинает ехать еще медленнее.- сообщает девушка,"Колхозники" на дорогах для Вероники еще одна головная боль. По словам девушки, обычно это мужчины грубые и злые, как правило, на дешевых авто.- говорит она,Тот мужчина, что остановил свой автомобиль перед Вероникой на МКАД, вышел тогда из машины и направился к ее авто. Она мгновенно поняла, что дело пахнет жареным, и сразу заблокировала все двери.- огорченно сообщила девушка.Впрочем, несмотря на все свои дорожные приключения и периодически попадающихся на дороге злых людей, прекрасная блондинка не теряет оптимизма и веры в лучшее в людях. По ее словам, ей ни разу еще не попался мрачно настроенный инспектор - волшебная улыбка работает без осечек, даже бывало, что за превышение скорости ("грешна", - смущенно говорит девушка) ей не выписывали штраф, а отпускали просто так. А еще у нее есть КАСКО - лучший друг автоледи.Напоследок Вероника хотела бы сообщить нашим читателям, что, даже если кого-то очень сильно раздражает девушка, которая рулит в соседней полосе, не стоит выплескивать на нее свой негатив, нужно уважать друг друга: