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Первую женщину-комментатора жестко обругали в соцсетях
Фото: Sandra Hoever / AP
Издание отмечает, что телекомпания подала иск против двух пользователей, которые «выразили мнение в социальных сетях против Клаудии Нойманн и ZDF в крайне уничижительной форме». Речь идет об оскорблениях и публичных призывах к преступным действиям.
«По-видимому, некоторые зрители еще не готовы всерьез воспринимать женщину, комментирующую футбол», — заявил директор ZDF Томас Беллут (Thomas Bellut). Отмечается, что журналистка допустила ошибку в распознавании японского игрока на поле, из-за чего ее принялись оскорблять футбольные болельщики.
В августе 2017 года стало известно, что семь женщин-арбитров впервые обслужат матчи мужского юношеского чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 17 лет. «Мы считаем, что пришло время привлечь женщин-арбитров к работе на мужских турнирах ФИФА», — отметил глава судейского комитета ФИФА Массимо Бузакка.
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Телекомпания ZDF, предложившая немецкой журналистке Клаудии Нойманн прокомментировать матчи чемпионата мир.
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