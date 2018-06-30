Первую женщину-комментатора жестко обругали в соцсетях

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Издание отмечает, что телекомпания подала иск против двух пользователей, которые. Речь идет об оскорблениях и публичных призывах к преступным действиям.заявил директор ZDF(Thomas Bellut). Отмечается, что журналистка допустила ошибку в распознавании японского игрока на поле, из-за чего ее принялись оскорблять футбольные болельщики.В августе 2017 года стало известно, что семь женщин-арбитров впервые обслужат матчи мужского юношеского чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 17 лет.— отметил глава судейского комитета ФИФА