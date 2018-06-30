﻿ Первую женщину-комментатора жестко обругали в соцсетях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первую женщину-комментатора жестко обругали в соцсетях

01.07.2018 12:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Sandra Hoever / AP
Телекомпания ZDF, предложившая немецкой журналистке Клаудии Нойманн (Claudia Neumann) прокомментировать матчи чемпионата мира, и интернет-пользователи защищают женщину от нападок недоброжелателей, раскритиковавших ее работу. Об этом сообщает Die Zeit.

Издание отмечает, что телекомпания подала иск против двух пользователей, которые «выразили мнение в социальных сетях против Клаудии Нойманн и ZDF в крайне уничижительной форме». Речь идет об оскорблениях и публичных призывах к преступным действиям.

«По-видимому, некоторые зрители еще не готовы всерьез воспринимать женщину, комментирующую футбол», — заявил директор ZDF Томас Беллут (Thomas Bellut). Отмечается, что журналистка допустила ошибку в распознавании японского игрока на поле, из-за чего ее принялись оскорблять футбольные болельщики.

В августе 2017 года стало известно, что семь женщин-арбитров впервые обслужат матчи мужского юношеского чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 17 лет. «Мы считаем, что пришло время привлечь женщин-арбитров к работе на мужских турнирах ФИФА», — отметил глава судейского комитета ФИФА Массимо Бузакка.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телекомпания ZDF, предложившая немецкой журналистке Клаудии Нойманн прокомментировать матчи чемпионата мир.
 
Новости дня
Новости разные
 
​В Индии при падении автобуса в ущелье погибли не менее 40 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика