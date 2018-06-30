В Пружанах спасатели освободили застрявшего в перилах ребенка

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Представители Брестского областного управления МЧС проинформировали, что инцидент случился в пятницу днем. Спасатели получили сообщение о том, что ребенок просунул голову в разор между перилами у аптеки, однако освободиться сам не может.Беда приключилась с 10-летним мальчиком, мама которого в это время находилась в аптеке. Прохожие пытались помочь ему, но безуспешно. Тогда позвонили спасателям – они прибыли вместе с бригадой скорой помощи.Используя специальный инструмент, сотрудники МЧС разжали перила и помогли выбраться мальчику. Сообщается, что юный житель райцентра не пострадал.