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В Пружанах спасатели освободили застрявшего в перилах ребенка
Фото: МЧС
Представители Брестского областного управления МЧС проинформировали, что инцидент случился в пятницу днем. Спасатели получили сообщение о том, что ребенок просунул голову в разор между перилами у аптеки, однако освободиться сам не может.
Беда приключилась с 10-летним мальчиком, мама которого в это время находилась в аптеке. Прохожие пытались помочь ему, но безуспешно. Тогда позвонили спасателям – они прибыли вместе с бригадой скорой помощи.
Используя специальный инструмент, сотрудники МЧС разжали перила и помогли выбраться мальчику. Сообщается, что юный житель райцентра не пострадал.
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В Пружанах спасатели освободили ребенка, застрявшего головой в перилах.
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