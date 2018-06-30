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Дзюба призвал российских футболистов "умереть на поле"
Артем Дзюба
«Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле. И 95 минут, и 100 минут, сколько будет нужно, столько надо будет вывернуть себя наизнанку, нужен будет этот командный дух», — сказал Артем Дзюба в видеоинтервью в Международной федерации футбола (ФИФА).
Дзюба отметил, что при максимальной отдаче сборная сможет «сделать этот исторический момент».
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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира.
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