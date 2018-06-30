Карточная паника: вся правда о поборах с переводов

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При этом банкиры и ФНС не видят основания для такой паники. Поправки в налоговый кодекс (НК), которые 1 июля 2018 года вступают в силу, касаются металлических счетов. Так, с этой даты банки по запросам налоговых органов должны предоставлять справки о наличии счетов, вкладов, об остатках и движении денежных средств еще и по счетам в драгоценных металлах.Сама же необходимость кредитных организаций при проведении налоговой проверки сообщать информацию была прописана в законе раньше.— говорится в сообщении ФНС.Запросить информацию о счетах, вкладах и электронных кошельках физлиц налоговые органы могут только при проведении проверок, поясняет налоговая служба.— отмечает ФНС.говорит, старший юрист BGP litigation.Взаимодействие банка с налоговой с 1 июля не изменится, заявили «Газете.Ru» в Сбербанке. Как пояснили в банке «Открытие», на банки давно возложена обязанность представлять налоговым органам на основании мотивированного запроса справки о наличии счетов физических лиц в банке, остатках денежных средств на таких счетах, а также предоставлять выписки об операциях на таких счетах.Эта необходимость существует уже несколько лет и никаких концептуальных изменений Налоговый кодекс с тех пор не претерпевал, добавили в кредитной организации.По словам, управляющего Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка,Однако только при проведении налоговой проверки иТакие проверки инициируются налоговой при, говорит банкир.Шумиха, скорее всего, связана с тем, что на статью 86 НК после внесения изменений, полагает, руководитель практики налогового права компании «Амулекс».Впрочем, несмотря на то, что с 1 июля по сути ничего не изменится, эксперты не исключают, что в ближайшее время налоговые органы будут активнее следить за переводами россиян.Как говорит управляющий партнер экспертной группы Veta, если через банковские переводы граждане регулярно получают денежные средства в счет оплаты тех или иных услуг, то отследить частоту этих переводов и периодичность банкам и ФНС не составит особых усилий.говорит эксперт.На недавней встрече сглава ФНСрассказал о готовящемся эксперименте. С 1 января 2019 года в четырех российских регионах – Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях – появится новый налог для самозанятых и индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников. Ставка налога составит от 3% до 6% в зависимости от того, кому предприниматель оказывает услуги, физическим лицам или юридическим. При этом доходы не должны превышать 10 млн рублей в год.— говорит аналитик «Финам»Однако, нельзя исключить, что в будущем соответствующие изменения и в Налоговый кодекс, и в банковское законодательство могут быть внесены.