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Израиль перебросил на сирийскую границу танки и артиллерию
Дополнительные бронетанковые и артиллерийские части ВС Израиля были переброшены в районы границы с Сирией на Голанских высотах, сообщила пресс-служба армии.
Эта мера предпринята в целях предосторожности после анализа оперативной обстановки, говорится в сообщении.
Вместе с тем, в нем отмечается, что Израиль не планирует вмешиваться во внутренние события в Сирии и призывает соблюдать условия соглашения о разъединении от 1974 года.
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Дополнительные бронетанковые и артиллерийские части ВС Израиля были переброшены в районы границы с Сирией на Голанских высотах, сообщила пресс-служба армии. Эта...
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