Израиль перебросил на сирийскую границу танки и артиллерию

Дополнительные бронетанковые и артиллерийские части ВС Израиля были переброшены в районы границы с Сирией на Голанских высотах, сообщила пресс-служба армии.

Эта мера предпринята в целях предосторожности после анализа оперативной обстановки, говорится в сообщении.

Вместе с тем, в нем отмечается, что Израиль не планирует вмешиваться во внутренние события в Сирии и призывает соблюдать условия соглашения о разъединении от 1974 года.