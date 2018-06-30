Президент Эстонии предложила подумать о новом социальном договоре в условиях изменившегося стиля жизни

Изменение стиля современной жизни, когда многие люди стали сами определять виды и график своих профессиональных занятий, привело к необходимости переосмысления отношений между гражданами и государством, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Поколение сегодняшней молодежи может работать на нескольких разных предприятиях и даже в нескольких разных странах одновременно. Они не требуют гибкого графика работы, а сами определяют свое время работы. Тем не менее, государство должно каким-то образом отвечать за все оказываемые этим людям услуги, начиная со здравоохранения и образования для детей до выплаты пенсий", - сказала К.Кальюлайд в субботу на выпускном вечере в Парижском институте политических исследований Sciences Po.

В связи с этим она видит необходимость переосмысления отношений между государством и гражданами в мире, где суть работы, стиль жизни и ожидания людей по отношению к государству быстро меняются.

Это, по ее словам, заставляет задуматься о том, каким должен быть новый социальный договор между людьми и государством.

"Договор, в котором государство принимает обязанность продолжать оказывать своим гражданам услуги вне зависимости от того, где его граждане работают и проживают. Граждане в ответ могут вкладываться в ресурсы государства в соответствии со своими доходами вне зависимости от того, как и где они их получают", - сказала К.Кальюлайд.

Основанный в 1872 году Институт политических исследований Sciences Po - один из ведущих вузов в мире в сфере международных отношений. В 2017 году он занял в мировом рейтинге 4-е место. Среди его выпускников - Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд, Жак Ширак и Бутрос Бутрос-Гали