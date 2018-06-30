Полиция оцепила магазин в Москве, где мужчина захватил заложника

В Москве в магазине на Большой Академической улице мужчина взял в заложники сотрудника, полиция и Росгвардия оцепили место происшествия, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

"В полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации", - говорится в сообщении.

Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия.

Принимаются меры по задержанию указанного гражданина.