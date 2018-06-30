ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полиция оцепила магазин в Москве, где мужчина захватил заложника

01.07.2018 12:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Москве в магазине на Большой Академической улице мужчина взял в заложники сотрудника, полиция и Росгвардия оцепили место происшествия, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

"В полицию поступило сообщение, что в помещении одного из магазинов на Большой Академической улице мужчина незаконно удерживает работника торговой организации", - говорится в сообщении.

Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия.

Принимаются меры по задержанию указанного гражданина.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве в магазине на Большой Академической улице мужчина взял в заложники сотрудника, полиция и Росгвардия оцепили место происшествия, сообщает пресс-служба...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Италия закрывает порты для судов с мигрантами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика