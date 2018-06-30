Гороскоп на июль 2018: стремитесь к новым впечатлениям и открывайте в себе новые грани

Лето вступило в свои полные права и балует нас ярким солнцем и теплой погодой! Это особенное время, для многих людей – любимое. В самом разгаре отпускной период: кто-то уже пакует чемоданы, а кто-то уговаривает себя еще чуть-чуть поработать до заветного шума морского прибоя. Каковы же прогнозы на самый жаркий месяц и чего ожидать от июля 2018 года разным знакам Зодиака?

Овен (21 марта – 20 апреля)



Для Овнов июль обещает быть очень насыщенным месяцем. Даже если на этот период у вас было немного планов, будьте уверены, они быстро появятся. Сейчас как нельзя более подходящее время для встреч с давними друзьями и для путешествий. А если сумеете соединить это в одном флаконе – отправиться навстречу новым приключениям со старыми товарищами – попадете в самую точку: месяц очень покровительствует перемещениям и открытиям. Очень хорошо запланировать на июль увеселительные мероприятия – они пройдут на ура. В отношениях старайтесь сохранять легкость и не поддавайтесь на провокации. Лучше избегать острых углов и не доводить до конфликта. Если с партнером назрели какие-то проблемные вопросы, сделайте выбор в пользу совместного выхода в свет – новые впечатления помогут сместить фокус внимания на что-нибудь положительное.

Телец (21 апреля – 21 мая)



Представителям вашего знака Зодиака однозначно есть чему порадоваться! Ваш покровитель – Золотой телец – будет благоволить вам, как никогда. Используйте это время максимально эффективно! Очень вероятно, что появятся новые источники дохода или какие-то пути увеличения прибыли. Если не будете лениться, то однозначно получите шанс пробить свой финансовый потолок и выйти на новый уровень. Также можно рассчитывать на удачу в лотерее или азартной игре. Можно не сомневаться, что путешествие или командировка, если они напрямую связаны с решением денежных вопросов, пройдут отлично. Что касается червовых дел, то не стоит бояться некоторого охлаждения с партнером, если вдруг оно произойдет. Не переживайте, совсем скоро климат в ваших отношениях восстановится и продолжит вас радовать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)



Близнецам в этом месяце придется приложить силы для достижения желаемого. Удача обещает быть на вашей стороне, если вы дадите себе обещание как следует потрудиться. Это правило будет актуально для всех сфер жизни. Для продвижения на работе нелишним будет посвятить проекту и обязанностям личное время. Поверьте, совсем скоро, скорее всего, в этом же месяце, это окупится и будет ощутимо в первую очередь в денежном отношении – ожидайте солидной премии или надбавки. Если желаете выйти на новый уровень в отношениях – к этому тоже придется приложить усилия. Как давно вы устраивали второй половинке идеальный романтический вечер? Если затрудняетесь вспомнить, самое время исправиться и порадовать партнера. Также этот месяц рекомендует уделить время и внимание отношениям между поколениями, чтобы быть спокойным за гармоничный и теплый семейный микроклимат.

Рак (22 июня – 22 июля)



Месяц обещает быть несколько противоречивым. Дело в том, что наряду с общим благоприятным прогнозом (спокойная обстановка в семье, гармония в отношениях с партнером), есть некоторые предостережения. Во-первых, не слишком доверяйте советам близкой, как вы считаете, подруги, особенно если заметите ее обеспокоенность какой-то одной темой – как ни печально, вполне возможно, что у нее будет свой корыстный интерес. Во-вторых, уделите пристальное внимание своему здоровью. Если давно откладывали необходимый визит к врачам, уделите наконец этому время. И даже если чувствуете себя отлично, профилактика еще никому не помешала. Где вам не стоит ничего опасаться, так это в путешествиях: звезды прочат, что они пройдут великолепно. Выбирайте любой маршрут и смело отправляйтесь в путь.

Лев (23 июля – 23 августа)



Июль обещает быть весьма благоприятным месяцем. Ваша задача – посетить как можно больше мероприятий и блистать там всем своим великолепием. В общем, все как вы любите и умеете! Дело в том, что звезды благоволят новым связям и контактам, их будет чрезвычайно легко установить. Знакомства принесут новые идеи и возможности, будут решены многие вопросы, давно волновавшие вас. Все дивиденды, которые можно получить от общения с широкой публикой, несомненно, будут ваши, так что не упускайте этот шанс. На работе особенно удачным будет решение выступить перед коллективом с презентацией, отчетом или чем пожелаете. Это будет отличная возможность продвинуть вперед свой проект и реализовать свои задумки. Кстати, в отношениях с партнером совет очень похож: больше разговаривайте друг с другом, это позволит избежать непонимания.

Дева (22 августа – 24 сентября)



Деве в этом месяце суждено стать центром внимания круга людей, в котором вы находитесь большую часть времени. Будьте уверены, что на работе вас положительно оценит начальство и начнет серьезно присматриваться к вашей кандидатуре на предмет продвижения по карьерной лестнице. А потому будьте внимательны к поручениям руководства: в этом месяце это, скажем так, тест-драйв, от результатов которого будет зависеть повышение. К слову, звезды прочат повышенное внимание и со стороны противоположного пола, особенно высока вероятность начала служебного романа, который обещает перерасти в весьма серьезные отношения. Имейте в виду, что все эти обстоятельства могут сделать вас объектом многих разговоров и пересудов. Ни в коем случае не пугайтесь и не позволяйте ложке дегтя испортить медовую картину этого месяца.

Весы (23 сентября – 22 октября)



Июль для вас – месяц самопознания и развития. Прекрасно, если вы запланировали отпуск – самое время отдохнуть и вознаградить себя за потраченные усилия. Удачным решением будет сменить обстановку и отправиться в путешествие. Новые места дадут вам пищу для размышлений и заставят по-другому взглянуть на многие вещи. Из поездки вы вернетесь обновленным человеком, полным вдохновения для дальнейших дел. Если плотный график не позволяет куда-то уехать, то нужно найти возможность черпать новые знания из других источников. Запишитесь на какие-нибудь курсы и освойте то, о чем всегда мечтали. Также будет нужно уделить время любимому человеку, особенно если вы в последнее время заметили расхождение в ваших жизненных приоритетах. Если быть друг с другом откровенными, найти компромисс будет достаточно легко.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)



Основной совет июля для Скорпионов: для достижения желаемого придется проявить ловкость и смекалку. К сожалению, просто усердной и старательной работы может оказаться недостаточно. Присмотритесь к людям, с которыми вам приходится работать, внимательнее: возможно, они склонны к закулисным интригам и не очень щепетильны в выборе средств достижения цели. Если будете учитывать этот момент, то сможете себя обезопасить и обойти недоброжелателей. Прогноз любовных отношений хороший: в вашей паре будет царить взаимопонимание. Партнер будет стремиться вас поддержать, вполне возможно, даст ценный совет – послушайте его. Что касается финансов, то вам рекомендуется избегать больших покупок или крупных сделок, лучше отложить их на некоторое время, чтобы остаться в выигрыше.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)



Этот месяц будет полон впечатлений и разных переживаний. Особенно это относится к свободным от отношений людям – будьте уверены, что скоро встретите человека, ради которого можно будет свою свободу ограничить. Завязавшиеся в этом месяце отношения будут развиваться очень стремительно и красиво. Те, кто уже нашел свою половинку, могут готовиться к приятным сюрпризам и неожиданностям со стороны партнера. Семейных Стрельцов месяц тоже побалует своим расположением: вам рекомендуется планировать семейные мероприятия и совместные поездки. Работа обещает не доставлять неприятностей и протекать в спокойном режиме. Рекомендуется использовать любые возможности получить новые знания: посещать семинары и мастер-классы на интересующие вас темы. Информация, полученная там, пригодится в самый неожиданный момент.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Месяц обещает быть благоприятным. Особенно удачными будут две сферы: путешествия и финансы. Любая поездка, в том числе очень долгая и дальняя, пройдет без сучка и задоринки. И все принятые решения по поводу денежных вложений будут верными и эффективными. Как вы понимаете, отличным вариантом будет совместить путешествие с целью улучшить свое финансовое положение и отправиться в рабочую командировку, результаты будут блестящими! Некоторое неудовольствие вам может доставить партнер, который не поспешит оказать вам желаемую поддержку. Не обижайтесь и не стремитесь сразу перейти к воспитательному процессу – этот период надо просто переждать, и все наладится.

Водолей (21 января – 19 февраля)



Отличный месяц для Водолеев при соблюдении всего одного условия: уделите внимание своим домочадцам, их нуждам и потребностям. Если существуют какие-то проблемные, нерешенные вопросы в этой сфере, самое время поговорить по душам. Будьте уверены, что спокойствие и гармония, которых вы достигните в семейном кругу, станут прочным фундаментом для всех остальных достижений. Если вас не будут занимать мысли о грузе домашних проблем, работа и дела пойдут как по маслу. Можете быть уверены в хорошем расположении вашего коллектива и начальства, ваши старания оценят по достоинству. Что наверняка вас порадует в этом месяце, так это встреча с хорошими друзьями, особенно если они давно обижаются на то, что вы перестали уделять им время. Исправьте ситуацию и наслаждайтесь отдыхом в их компании.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)



Хорошая новость для Рыб: в этом месяце можете быть уверены в удаче при решении любых финансовых вопросов. Знайте, что новый проект, если приступить к его реализации в этом месяце, однозначно себя окупит. Вполне возможно, появятся новые источники дохода, о которых вы не подозревали. Также хорошим решением будет принять предложение о новом месте работы – от этого вы однозначно выиграете. Что касается отношений, то здесь совет такой: если чувствуете, что созрели для перехода на новый этап, будь то переезд ко второй половинке или свадьба, сейчас самое время начать продвигаться к этому самому этапу. Будьте уверены, у вас все получится!